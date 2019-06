Smlouva je podepsána. Jediná Češka mezi světovou elitou jde do akce

Už ladí na přesné datum, místo a soupeřku. Tři základní body, které potřebuje pro svoji přípravu. Zápasnice Lucie Pudilová se za pár týdnů opět postaví do klece v nejslavnější MMA lize. Naposledy bojovala v únoru v Praze. Teď vkročí do oktagonu v létě. Smlouvu už podepsala. „Termín ani místo říct nemohu, s informací musí vyjet první UFC, ale zápas bude do dvou měsíců, více říct nemůžu. Můžu ještě prozradit, že soupeřka je postojářka,“ řekla v rozhovoru pro Sport.cz bojovnice z Příbrami.

Naposledy jste měla zápas v únoru v Praze, změnila jste přípravu od porážky s Liz Carmoucheovou?

Jsou tam menší změny. Něco jsme přidali a něco ubrali. Přidala jsem víc zápasu a boxu, abych byla rychlejší. Snažím se taky zapracovat na váze, abych ji nemusela honit na poslední chvíli jako minule.

Váš trenérský tým je stále stejný?

Všechno zůstalo při starém.

Divákům se nelíbilo rozhodnutí rozhodčích po duelu Lucie Pudilové na UFC v Praze.

Sport.cz

Vyjedete před zápasem ještě do zahraničí na přípravný kemp?

Už ne, zápas je za chvilku. Teď jedu tréninky v Příbrami a občas v Praze.

Po UFC v Praze jste odletěla na Kubu, potřebovala jste si ulevit od velkého tlaku, který tu byl ve spojení s pražským zápasem?

Přesně. Letěla jsem si tam odpočinout, nakonec z toho byly dva měsíce, které proběhly jako přípravný kemp. Měla jsem možnost, tak jsem trénovala.

Když ještě zůstanu u únorového duelu, moc se vám nechtělo mluvit, jak se díváte na vše s odstupem času?

Co k tomu říct. Štve mě první kolo, kde jsem ji měla, ale gong vše přerušil. Když jsem zápas viděla zpětně, tak jsem byla se svým výkonem spokojená, byla jsem spokojená sama se sebou. Liz je pětatřicet let, v žebříčku byla vysoko nasazená, má za sebou hodně zkušeností, mně bylo o jedenáct let míň. Vím, že jsem na ni měla, jenže já, než se taky proberu, příště to chce zápas líp rozložit.

Takže pracujete i na tom, abyste se dříve dostala do obrátek?

Snažím se o to (smích).

Lucie Pudilová v číslech V současnosti je v UFC v divizi flyweight na 21. místě. Její poslední soupeřka Liz Carmoucheová je třetí. Bilance v MMA 8 výher, 4 porážky Zápasy v UFC Porážka s Linou Lansbergovou Výhra nad Ji Yeon Kim Výhra nad Sarah Morasovou Porážka s Irene Aldanovou Porážka s Liz Carmoucheovou

S UFC máte smlouvu ještě na dva duely, co potom, jaké máte plány?

Organizace dává tak dva zápasy do roka, takže další bude asi až v příštím roce.

Chtěla byste víc?

Dřív mě tohle štvalo, ale teď to mají takhle všichni, takže to je spravedlivý.

Je vám pětadvacet let, jak dál vidíte svoji kariéru?

Chci se zlepšovat, vydržet co nejdéle a posunout se v žebříčku. Vrátit se na své místo a být více vpředu.

Fanoušky chápu. Reagovala Liz Carmoucheová na to, když jí v O2 areně vypískali.

Sport.cz