Český olympijský vítěz řešil na svatbě nečekaný problém. Nestačil jsem se divit, směje se

Vyzvedl si kolekci pro Evropské hry a oddechl si, že i na jeho 118kilogramovou figuru se oblečení našlo. „Taky jsem objednával největší velikosti, co šly,“ hlásil olympijský vítěz Lukáš Krpálek. V Minsku se popere příští týden, pro judisty je akce zároveň mistrovstvím Evropy.

Nemáte po přechodu do nejtěžší hmotnostní kategorie občas potíže sehnat oblečení?

To je někdy opravdu problém. Minulý víkend jsme byli na svatbě mému sparingpartnerovi z Ria Tomáši Knápkovi. Vzal jsem si sako, které jsem si pořídil před rokem a půl, ani jsem si ho doma nezkoušel. A když jsem si ho na svatbě oblékl, nestačil jsem se divit. (úsměv) Všechno jsem měl našponované, až jsem řešil, jestli tam vůbec jít.

A šel jste?

Naštěstí jsem to zvládl. V saku jsem byl jen hodinu a byl jsem rád, když jsem ho mohl sundat. Ale největší problém mám s kalhoty, ty mám úplně našponované. Košile samozřejmě taky, ale když chcete nabírat, přináší to i takové nevýhody…

Kolik je teď vaše závodní hmotnost?

Teď jsem na nějakých 118 kilech, což je lepší, než se tam se soupeři tahat, když mám 110. Potřebuju se cítit silný, na druhou stranu to musím v pohodě udýchat. Myslím, že současná váha je pro mě ideální.

V Minsku vás čeká první multisportovní akce od her v Riu, čekáte, že i tam se budete cítit trochu jako na olympiádě?

Já se tam hrozně těším, před čtyřmi lety v Baku to bylo hodně podobné olympiádě. Tehdy jsem prohrál finále s Grolem, což mě samozřejmě mrzelo, ale asi bych chtěl moc, abych potřetí za sebou vyhrál mistrovství Evropy. Mě tyhle akce hrozně baví, když tam jsou všichni sportovci a fandí si navzájem. Žene mě to dopředu, chci se ukázat před ostatními a za každou cenu vyhrát.

Judista Lukáš Krpálek (vpravo) si zahrál mini stolní tenis s parťákem Pavlem Petřikovem při vyzvednutí kolekce pro Evropské hry v Minsku.

Michaela Říhová, ČTK

Navíc budete získávat body do olympijského žebříčku.

Ty jsou taky důležité, ale ne úplně to hlavní, na turnajích Grand Prix se dá nasbírat bodů víc. Beru to i tak, že jsem loňský mistr Evropy, čeká mě obhajoba, tak budu chtít jít pro medaili.

Zatím jste letos startoval na dvou turnajích a z Turecka i Číny přivezl bronz…

Doufám, že jsem pořád fit a ve formě. Zvládl jsem i kempy v Japonsku nebo teď v Poreči, v Číně mě mrzelo, jak jsem blbě prohrál v semifinále. Zkoušel jsem nový chvat, bohužel tři sekundy před koncem a soupeř mě z toho chvatu otočil. Udělal jsem chybu a zbytečně prohrál. Ale jinak jsem se cítil dobře, krásně jsem házel od prvního do posledního zápasu, za mě rozhodně spokojenost.

Při kempu v Japonsku už jste cítil, jak se olympiáda blíží?

Když tam přijedete, vnímáte, že se něco chystá. My tam máme v srpnu ještě mistrovství světa, které bude takovým testem před olympiádou, obrovská akce, myslím, že i ve stejné hale jako olympiáda. Kemp jsme měli dvě hodiny letadlem od Tokia ve městě Beppu, kde bychom pak měli udělat i závěrečnou přípravu před olympiádou. Letos jsme to tam otestovali a působilo to opravdu pěkně, všechno připravené, starali se o nás…

Ještě pořád nedošlo na váš střet s judistickou ikonou Teddym Rinerem, který v nejtěžší váze neprohrál devět let. Tušíte, na kdy chystá návrat?

Jestli se chce dostat na olympiádu, bude muset startovat na mistrovství světa. Zatím nemá žádné body, měl by začít už před ním. Nemám zprávy, jestli bude v Montrealu, už byl ohlášený na několika turnajích, a nakonec se odhlásil. Ale myslím, že letos na naše setkání dojde.