Potvrzeno! Druhý Čech v UFC se vrací. Hned na úvod má potkat zvíře

„Chtěl jsem se víc ukázat na domácí scéně a Oktagon je u nás jasná jednička. Navíc má pod smlouvou několik zápasníků, se kterými bych se docela rád utkal. První zápas bych měl mít na Štvanici," potvrdil informaci Sport.cz Pešta ve středu odpoledne.

Večer stvrdil přestup také promotér organizace Ondřej Novotný. Těžká váha půjde do polotěžké. "Viktor chce shodit, rozvířit vody v polotěžké váze. Myslíme si, že ho uvidíme dřív než v Bratislavě. Myslím, že to bude už na Štvanici. Hned v prvním zápase dostane zvíře (jméno nebylo zatím potvrzeno). Pokud uspěje, uvidíme, jestli dále zařadíme Bratislavu," řekl Novotný a připustil, že v listopadové O2 areně může Peštu potkat Jeremy Kimball, veterán UFC, který dvakrát pokořil Miloše Petráška.

Pešta řešil také zahraniční angažmá, ve hře bylo USA a Rusko, nakonec kývl na českého promotéra. Realitou se tak může stát časem souboj s Karlosem Vémolou. Postavili by se proti sobě dva Češi, kteří prošli UFC. Osmadvacetiletý Pešta měl pod touto organizací v letech 2014 až 2017 pět duelů, jednou vyhrál. Vémola zde působil od roku 2010 do roku 2013. Stihl šest zápasů, dva vyhrál.

„Zápas s Vémolou by mě donutil shodit, kvůli němu bych to dal. On vyzývá lidi o váhovku níž. Vyzývá rappery, zpěváky, ale mě ne. Myslím si, že moc dobře ví, proč to dělá," řekl Pešta v dubnu. Zájem potvrdil i nyní.

Viktor Pešta a duben 2019: "Vémola vyzývá rappery, zpěváky, ale mě ne, moc dobře ví, proč to dělá."

Peštova váha ukazuje nyní přes sto kilo a zápasí v těžké váze. Vémola chodí 84 a 93. Právě do druhé jmenované by chtěl jeho potenciální soupeř shodit, aby se mohli potkat v kleci. "Ať se Viktor Pešta nechává slyšet, jak chce. Ať si tohle nejdřív zaslouží. Pokud já vím, on má v 93 nula zápasů, nula vítězství, nula remíz, takže kdo je Viktor Pešta?" reagoval v dubnu Vémola.

Teď je k jejich vzájemnému duelu o krok blíže, jsou pod střechou jedné organizace a ta ví, že získala další možný finanční kasaštyk na zápas, který by českého fanouška zajímal. K němu je ještě ale dlouhá cesta. Je hodně zápasníků, kteří by se mohli spolu utkat, a také tu je zvuk jména, tady Pešta nepatří mezi nejaktivnější v propagaci. „Jak je reálný souboj s Vémolou, to nevím. Teoreticky by mu nemělo nic stát v cestě, ale předpokládám, že se zase něco najde," dodal zápasník Penta Gymu Prague.

Karlos Terminátor Vémola.

"Já se k možnému zápasu stavím tak, ať se Viktor Pešta postaví do fronty. Já mám teď jasně nalajnovaný zápasy, vyzývá mě kdekdo. Uvidíme, jak se mu bude dařit, musí taky vyhrávat, musí se dostat přes Kimballa. Pokud si to vybojuje, proč ne, ale momentálně na něm není řada," zopakoval Vémola.

Pešta má v profesionální kariéře za sebou 19 zápasů, čtrnáctkrát vyhrál, naposledy zápasil v dubnu na galavečeru Night of Warriros v Liberci, kde porazil Ivana Vitasoviče. O pět let starší Vémola stihl v kleci za více než deset let 31 zápasů, šestadvacetkrát zvítězil.

