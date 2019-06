A je to venku. Ve hře je Liga mistrů. Za úspěchem stojí brutální investice

Plní si sny a jak se zdá, limit nemá, jeho hlava stále vytváří další a další možnosti a vylepšení. Organizace OKTAGON MMA na posledních dvou akcích v Ostravě a Bratislavě měla pokaždé okolo 11 tisíc fanoušků, v červenci chce vyprodat Štvanci a 9. listopadu O2 arenu s kapacitou téměř 20 tisíc sedaček. Co bude dál? Další stanicí má být Evropa. „Už teď by bylo zklamáním, pokud bychom nenašli cestu ven,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz Ondřej Novotný, který je promotérem a jedním z majitelů této stáje.

Oznámili jste, že do O2 areny máte kapacitu 19 600 míst, necelých 600 vám chybí do rekordu, který drží kapela Metallica, jejíž koncert před rokem navštívilo 20 174 lidí. Nenajdete ještě pár míst?

Obávám se, že jde o nepřekonatelnou věc. Do stání najdete to, co do sezení nejde. Arenu jsme nafoukli, co to jde. A být druhý za Metallicou, s tím dokážu žít.

První galavečer jste pořádali na konci roku 2016, do Sportovní haly Královka přišly necelé dva tisíce lidí, po třech letech tu je desetinásobek, padne největší návštěva na MMA v Česku? Co stojí za tímto progresem?

Je to tvrdá práce a kombinace více věcí. Za úspěchem stojí brutální investice, i když bychom zdánlivě nemuseli tolik investovat. I když bude vyprodaná hala, pojedeme velkou tour, budeme natáčet promo filmovým způsobem. Stejně přineseme do O2 areny trochu jiná světla, další show navíc, aby lidé měli zase jiný zážitek. Máme posedlost jít dál, ta stojí za naším úspěchem.

Čísla na 9. listopadu Kapacita O2 areny na zápas století je přes 19 600 míst Cena vstupenek od 990 Kč do 35 000 Kč Za první den se prodalo 5000 vstupenek V únoru do O2 areny na UFC přišlo 16 583 lidí a americká organizace vydělala 36 milionů korun.

Kde je váš limit, je nějaká hranice?

Není, tím to je krásný, pořád můžete hranici posouvat. Samozřejmě core je dobrý příběh zápasníka, ale i tam není limit. Když skončil boxer Muhammad Ali, všichni říkali, že nikdo takový tu už nebude. Minulý týden byl v Praze Tyson Fury, v mých očích to je bojovník s obrovským přesahem. Pokud budou vstávat noví bojovníci, limit není. K tomu přibydou nové show, nosiče, jak vše ještě více roztočit.

Takže nejen galavečery, ale také mediální chobotnice, která bude přinášet sport spojený se zábavou?

Přesně tak. Dřív nebo později půjdeme do škol, budeme vychovávat děti, budeme dělat závody, potřebujeme rozjet jiu jitsu mezi lidmi, aby věděli, že tady se mohou prát, i když nic neumí a nic se jim nestane. To samé judo. Bojový sport je ideální, přináší respekt, úctu k učiteli, soupeři, fyzicky pomáhá, prostě není limit.

Kam až může růst MMA v Česku?

Teď jsme na dvaceti procentech. Všichni to říkají a my si to musíme přiznat taky, bylo by už teď zklamáním, pokud bychom nenašli cestu ven. Co se týče Evropy, jen KSW je náš soupeř.

Takže organizace OKTAGON MMA uvažuje o expanzi do zahraničí?

Budeme muset.

Kdy?

To nevím. Máme určitý podmínky, které s tím jsou spojené a ty nejsou vůbec jednoduché. Jenom UFC umí v Evropě udělat akci a vyprodat ji. Bellator tohle neumí, není pro nás soupeř. Nemluvíme o tom nahlas, nyní to není v desítce našich cílů, ale vnímáme situaci. Volají mi lidé z celého světa a jsou úplně v pr...i z toho, co tady předvádíme. Lidé to u nás berou na lehkou váhu, že si mažeme med kolem huby, ale já nikdy nelžu. Lhal jsem jako malý kluk, jako dospělej nikdy nelžu.

Okolí vám nepřeje úspěch?

Já na to kašlu. Mě baví říkat, tak jak to je a nehrát si na falešný, skromný, nemluvit o penězích a neříct - ano, chtěli jsme v O2 areně nejdražší akci, že půjde o největší výběr peněz v historii areny.

Kolik stojí taková akce?

Myslím, že dvě třetiny, které získáme z prodeje lístků, v tom utopíme. Nejvíce vyletěly platy pro zápasníky. S ONE FC se můžeme měřit, co se týče platů, tedy až na největší hvězdy. S Bellatorem často taky. S platy jsme daleko, tak dalece to je ujetá věc. Kluci tak dlouho dobří nebyli, ale někteří už jsou. Pirát seknul nesmysl frajera, Klein seknul kluka, který mohl jít do UFC, já tu smlouvu viděl. Někteří si ty peníze zaslouží.

A jaký je tedy rozpočet na O2 arenu?

Nechtěl bych to říkat.

Végh s Vémolou, za mě to je zápas, který je pro české MMA maturitou dospělosti. Pro nás, pro bojovníky, vše, co se kolem bude dít, tak bude za odměnu. Dárek, který jsme si odmakali, odřeli. Pojďme si ho užít a udělejme z toho nejdražší a nejnavštěvovanější akci O2 areny. Zjistěme, že můžeme konkurovat největším sporům a show v Čechách a na Slovensku.

Chcete vyprodat největší halu v Česku, zastupujete i zahraniční zápasníky, takže český trh je pro vás malý?

Výhledově musí být malý. Už krmíme velký zahraniční hvězdy a lidé si toho všímají a bylo by škoda, pokud bychom si nezkusili zahrát Ligu mistrů.

Půjdete do Polska?

To je jeden z nejsložitějších trhů, znám i šéfy KSW, ti to mají všechno ošéfovaný. Pokud se na něco zeptám, za čtyři hodiny už mi někdo volá, co jsem to chtěl. Není otázka kam, můžeme kamkoli, ale musí být splněny podmínky pro vstup. Najít někoho, s kým se můžeme v té zemi spojit, někoho, kdo tam dá nohu do dveří. Pořád jsme Východ. Když přijdeme do Španělska, Francie, na Západ, lidé si zavolají a chtějí krást, že to umějí sami. Hned tu je strašně klacků pod nohy.

Podepsali jste Viktora Peštu, druhého Čecha v UFC, má smlouvu na čtyři zápasy?

On má trochu jinou smlouvu, ale je dostatečně dlouhá na to, abychom ho vybudovali. On konečně pochopil, že tohle je pro něj správná cesta. Chápu, že když mu zavolají z Professional Fighters League, kde může bojovat o milion dolarů, tak to má smysl, ale teď má smysl se udělat u nás.

Bylo těžké se domluvit?

To ne, ale bylo to dlouhé. S Viktorem jsem jezdil na UFC a za celou jeho kariéru se mu snažím říct, že OKTAGON je nejlepší volba, teď to chápe.

Takže přijde obrození Viktora Pešty, co se týče prezentace bojovníka?

Nechci ho tlačit, ale už to chápe. Stárne a upřímně, o Viktora Peštu není žádný velký extra zájem. Je to kluk, který může být fantastický, jenže dneska po něm v Československu neštěkne pes. Když jsme ho představili, jeho popularita se třikrát navýšila tím, že jsme ukázali jeho fotku.

Chystáte zápas století Vémola - Végh, může být v budoucnosti kasaštykem Vémola - Pešta?

To by se Viktor musel hodně snažit. Pokud porazí dva, tři kluky, tak to může klapnout. On to v sobě má, je vtipnej, zábavnej. Pokud bych chtěl, může s Karlosem dát trashtalk, ale tohle není ani potřeba, každý má svoji cestu. Musí být aktivní, ukázat se lidem a pochopit, že je součástí boje, že tohle už není jen sport, ale taky cirkus.

Dva Češi, kteří byli v UFC proti sobě, to je příběh, ne? A vy rádi vyprávíte příběhy...

Příběh to má a myslím, že se stane.

Kývne Vémola na tento zápas?

Bude donucen okolnostmi. Dřív tady ta možnost byla, ale proč on by zvedal Peštu z popela. Ten zápas mu nic nedával. Dejme tomu čas, až bude Pešta kasaštysk, jak říkáte, tak to má pro něj smysl. Myslím si, že to dopadne, ale lidi to musí nejdřív zajímat.