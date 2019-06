Další hráč mezi bojovníky se hlásí o slovo. Plánuje deset galavečerů v Evropě

Premiéra přede dveřmi, otázky, co přijde. Venku už je přesto další krok. Galavečer s podtitulem Prague Fight Night proběhne 27. června ve Sportovní hale Královka, do zápasů nastoupí například Patrik Kincl, Ivan Buchinger, Erik Micka a Daniel Brunclík. V pátek ale spatřila svět nová informace. Akce bude prezentována pod organizací The Fight Arena, která chce následně pořádat další turnaje. A nepůjde jen o Česko.

Co přinese The Fight Arena?

Do konce roku a během následujícího roku The Fight Arena plánuje deset galavečerů v šesti metropolích napříč čtyřmi evropskými státy. Podle organizátorů má jít o směr na západ. Celý nápad vznikl v Praze, zde by měla organizace také sídlit. "Asi nebude překvapením, že půjde o země, které se o bojové sporty zajímají, takže sousední státy - Slovensko, Polsko, Rakousko a samozřejmě Česko. Po Královce by měl být další turnaj v září, ale termín ještě není stanovený," řekl Sport.cz jednatel Tomáš Rosenberger.

ONE Championship, to je předobraz The Fight Areny - mix MMA a K1. „Hlavním specifikem je zapojení postojářských disciplín, a to na úroveň MMA zápasů," vysvětluje Rosenberger, podle kterého stojí za tímto projektem investoři z řad fanoušků bojových umění, kteří jim propadli před pár měsíci.

"Peníze, které vydělali, jsou ze zahraničí, nejsou z českých luhů a hájů. Dále bych k tomu více neříkal, ale jde o export a import. Spolupracuji s investory, byl jsem vyhodnocen jako vhodná osoba, která akci Prague Fight Night zastřeší," řekl Rosenberger před dvěma týdny. "Budu konzistentní, zatím jména nezveřejníme, ale stále jde o dvě osoby, které podnikají převážně v zahraničí," dodal v pátek ráno.

Už při oznámení této akce na začátku června Rosenberger přiznal, že z organizace XFN, která už měsíce řeší závazky vůči zápasníkům a fanouškům, přešlo část lidí pod PFN a pomáhají s uskutečněním galavečeru na Královce. „Petr Kareš není investorem, nemá s vedením společnosti nic společného, jde čistě o poradce," řekl. Podle jeho slov toto platí i nyní. Navíc tu je údajně možnost, že se Kareš vrátí zpět do ringu. "Diskutujeme o této možnosti, myslím, že by to bylo zajímavé i pro fanoušky."

Tomáš Rosenberger, jednatel The Fight Areny.

Archiv: Tomáš Rosenberger

Podle Rosenbergera je současná spojitost s XFN pouze personální, nikoliv právní. „Jediné, co si z XFN přinášíme, je část profesionálů. Myslíme si, že by bylo škoda o tyto nadšené odborníky přijít. Jde o část týmu, která tvoří páteř nového týmu. Myslím, že lidi by měli vědět, že u nás dělají."

Podle vyjádření The Fight Areny se mají všichni zápasníci podrobovat pravidelným a podrobným dopingovým testům. Více informací zatím není, ty budou představeny 27. června. "Máme už logo, ale stále ještě některé věci dolaďujeme. Větší představení proběhne na Královce," dodal Rosenberger.