Táta přišel domů opilý a mlátil nás. Život byl můj mentální kouč, překvapil tvrďák z klece

„Měl jsem mentálního kouče, a tím byl můj život. Když jsem neměl co jíst, když přišel táta domu opilý a mlátil nás. Pokud tohle člověk zažije, v hlavě se dokáže nastavit, že teď to je procházka růžovou zahradou. O to víc si vážím toho, co potom žiju. Pokud žijete život v harmonii a pokoji, tak ho nějaký zápas nemůže vyvézt z rovnováhy. Navíc miluju pozornost okolo sebe, takže život je můj mentální kouč," přišel na svět s nepříjemnou zkušeností slovenský bojovník.

Svůj pohled na mentální koučink má také zápasník Václav Mikulášek, kterému náleží přezdívka Baba Jaga. Tento člověk se neschovává za klišé a diplomatická prohlášení. "Já mentálního kouče nemám vůbec, ale měl jsem psychologa a ten mi řekl, že jsem mentálně narušený," rozesmál svojí upřímností Mikulášek okolí při představování druhé poloviny sezony organizace OKTAGON MMA.

Pokud chcete vydržet u MMA, zvládat více sportovních disciplín najednou, snášet bolest a vyčerpání, musíte mít důvod, proč vaše hlava s tímto drilem souhlasí a každý den vaše tělo pustí do stavu, kdy vstupuje mnohdy za hranici chápání běžné populace. „Asi jsem fakt narušenej, jsem rád, když dostávám do držky, asi tohle mě na MMA baví," přidal své další přímé vyznání Mikulášek.

„Neměl jsem určitý důvod, ale patrně komplexnost mě dovedla k MMA, protože bojové sporty mě bavily odjakživa," odpověděl Milan Ďatelinka. Ten bude mít zápas na pražské Švanici 27. července právě s Mikuláškem.

Svůj důvod, proč vkročil do vod MMA, má také Rober Pukač, který má přezdívku Diamantový Čávo. „Když jsem byl mladý kluk a byl pátek, chodili jsme ven, bili se atd., já jsem nikdy nebyl ten, který se uměl prát a nějak se do toho hrnul. Extrémně mě ale fascinovalo, že v partě byli, není to správné, frajeři, bitkaři, tvrďáci. Jeden kamarád mi potom řekl o kroužku MMA, tak jsem si řekl, že formou sportu bych to mohl zvládnout," podělil se o svůj začátek Slovák, který má v MMA 14 výher a 5 porážek.

Legendou slovenského MMA je Attila Végh, kterého 9. listopadu čeká sledovaný duel s Karlosem Vémolou v O2 areně, kam by mohlo dorazit téměř 20 tisíc fanoušků.

„Celý život dělám bojové sporty. V pěti jsem zápasil, potom jsem přešel na kenpo karate a tam jsem zjistil, že pokud jsem každý víkend jezdil na zápasy, vyhrál jsem, měl jsem radost. Domů jsem jezdil s trofejemi, to mě motivovalo a nejbližší ke kenpo karate bylo MMA," popsal svůj přestup třiatřicetiletý šampion Bellatoru z roku 2013.