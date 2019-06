Po válce o Ostravu stojí v cestě Slovák. Pomstí Baba Jaga parťáka?

Čím větší emoce, tím více se dokáže nahecovat do zápasu. Březnovou bitvu o Ostravu urval pro sebe Václav Mikulášek, když porazil Ondřeje Rašku. Za měsíc se bojovník s přezdívkou Baba Jaga potká s Milanem Ďatelinkou. Už jejich první setkání tváři v tvář ukázalo, že stojí proti sobě dva nahecovaní zápasníci. Kdo vyhraje, se ukáže 27. července.

Staredown Václav Mikulášek vs. Milan Ďatelinka

„Nemyslím si, že náš zápas bude tak vyhecovaný jako ten minulý. Proti Milanovi nic nemám, jen si momentálně oba stojíme v cestě, abychom mohli jít dál," řekl Sport.cz Mikulášek, podle kterého je favoritem soupeř.

Ďatelinka naposledy porazil v dubnu Miroslava Brože, ten byl do tohoto duelu neporažený, Slovák jeho statistiky upravil, v prvním kole mu zařídil první porážku. Brož je týmový kolega Mikuláška, o to větší může mít Baba Jaga motivaci.

Ostravskou euforii si Mikulášek užíval - nástup, zápas, radost po výhře. Přímo v hale ho sledovalo jedenáct tisíc fanoušků plus další tisíce v televizi. Ti všichni viděli uškrcení soupeře v prvním kole. „Furt budu rváč," řekl poté šťastný a spokojený.

Stalo se v březnu Bitva o Ostravu. „Zbít, chci ho zbít, zbít.“ Slova, která pronesl Václav Mikulášek před bitvou s Ondřejem Raškou na galavečeru OKTAGON MMA. Ten dostal při veřejném vážení od soupeře nečekaně pusu. O den později večer se muselo ukázat v kleci, kdo je lepší. Konec hecování. Nakonec vyprodaná Ostravar arena viděla rychlý zápas, kde Mikulášek s přezdívkou Baba Jaga sestřelil soka z Jetssam Gymu Brno v prvním kole.

Tento fight mu přinesl změnu v životě. A ne jednu. „Mám přítelkyni po pěti letech," rozesmál se Mikulášek, kterého nyní poznává více lidí. „Oslovují mě na ulici, nejsem toho ale moc fanda. Vždycky jsem si budoval svůj maličký svět, jenže asi to k tomu patří, určitě je to občas fajn. Jen mi občas vadí, že někam přijdu a lidi na mě koukají a ukazují prstem, jako bych byl opice ze Zoo," vnímá i druhou tvář popularity zápasník.

Václav Baba Jaga Mikulášek.

„Ale zase se mi třeba líbí lidi, co napíšou, že jsem jejich motivace a že mi fandí. Tohle jsem nikdy nečekal, že bych byl já pro někoho motivací, toho si vážím nejvíc."

Milan Ďatelinka MMA se věnuje osm let, do čtrnácti hrál basketbal. MMA si vybral kvůli komplexnosti, tomuto sportu dal přednost před boxem. Má za sebou šest výher a čtyři porážky. Poslední dva duely vyhrál, vždy porazil české zápasníky, navíc v prvním kole. Teď před ním bude stát třetí český bojovník v řadě.

Se soupeřem se ještě před vstupem do klece potkají, opět proběhnou pohledy z pár centimetrů. „Minule to bylo takové kamarádské," usmál se Mikulášek. Co přijde příště?