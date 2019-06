Nemá co ztratit, trefí Kladivo cíl? Legenda se velkých svalů nebojí

Podali si ruce a lehce se na sebe usmáli. Respekt a očekávání zabaleno do pár sekund. Jeden z nejvíce sledovaných MMA zápasů tohoto roku se blíží. Na galavečeru UFC 239 se proti sobě postaví šampion Jon Jones a Thiago Santos. Muž s vytetovaným kladivem na hrudníku v únoru bojoval v Praze. O čtyři měsíce později nastoupí do klece v Las Vegas. Jeho možná životní boj se odehraje 6. července.

Jedenatřicetiletý Jones patří mezi legendy MMA, na svém kontě má 24 výher, jen jednou prohrál. V nejprestižnější lize světa působí od roku 2008. Od té doby stihl 20 zápasů, jedinkrát padl, a to v roce 2009.

Proti jedenatřicetiletému Američanovi se postaví o čtyři roky zkušenější Brazilec. Santos naposledy bojoval v Praze, když porazil Jana Blachowicze. V MMA kariéře 21 fightů vyhrál, šestkrát padl. Podle serveru fightmatrix.com je Jones jasnou světovou jedničkou, soupeř je šestkou a provází ho přezdívka Marreta (Kladivo).

„Když jsem s bojovými sporty začínal, rozdával jsem velké rány a těmi soupeře knockoutoval. Prostě jakoby dostali ránu kladivem," objasnil Santos svoji přezdívku.

Z jedenadvaceti zápasů jich patnáct ukončil stylem K.O. V podobném duchu se předvedl českým fanouškům v O2 areně. Brazilec spustil „šicí stroj" a několika rychlými a agresivními údery nedal soupeři ve třetím kole šanci.

Teď ale bude mít proti sobě nejvyšší level, na který může jeho tělo a schopnosti narazit. Oni dva jako hlavní zápas v Las Vegas, hlavním městě státu Nevada.

„Nemám strach z těch, který umí tvrdě trefit. Bojovníci, kteří se mě týkají nejvíce, jsou nejinteligentnějšími zápasníky. O Thiaga se moc nestarám. Bojoval jsem s mnoha kluky, kteří měli velké svaly a dokázali vypnout. Nebojím se, prostě tam musím jít a mít víru ve své schopnosti a můj tým," citoval Američana server sherdog.com.

Santos stojí před výzvou, zdí, kterou chce svými kladivy rozbourat. Jones nikdy nepoznal K.O. Tady dojde ke střetu síly, agresivity a inteligentního boje a techniky.

„Jones nikdy nebojoval s nikým jako jsem já. Nemám co skrývat, žádná tajná strategie. Předvedu tlak a on to ví. Dokáže se s tím vypořádat? Realita zaklepe na jeho dveře! Já jsem realita. Nemám co ztratit," napsal Santos webu mmamania.com.

Očekávání hovoří jasně, Jones musí, Santos může.