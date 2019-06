Šokující obrat a K.O. večera! Tahle trefa vše ukončila

„Všem děkuji za podporu. Chci říct, že před zápasem jsem měl rozhodnuto. Vyhraju, pokračuju, prohraju, končím. Není to unáhlená reakce na zápas. Dlouhodobě cítím, že už to není, co bývalo. Nebudu prodlužovat, co jasně končí," napsal Raušer pár hodin po duelu na svůj facebook.

Na Královce se odehrálo devět zápasů, šest v MMA, tři v K1. Hlavní duel si připsal Patrik Kincl, který porazil na body Itala Mattia Schiavoliniho. „Spokojenost je na místě, ale hned po zápase jsme si to s trenéři vyříkali, trochu jsem se mrskal. Je potřeba hodně věcí doladit, ale měl jsem soupeře, který je v žebříčku o dvacet míst přede mnou, výhra je pro mě velký úspěch," zhodnotil duel Kincl.

Patrik Kincl slavil vítězství. Jak Itala porazil na body?

Před ním si chvíli pobyl v kleci slovenský bojovník Ivan Buchinger, který potvrdil svoji kvalitu. S Alexejem Olejnikem se nezdrželi v oktagonu ani dvě minuty. Slovák soupeře uškrtil, poté nahodil úsměv, věděl, že tohle bylo lehké. „Děkuji, že jste přišli, byl jsem připravený, příště vám ukážu snad kvalitnější zápas," řekl ještě v kleci.

Galavečer Prague Fight Night byl prezentován premiérově pod organizací The Fight Arena. „Strašně děkuji, že jste tady. Média tvrdila, že akce nebude, že neplatíme. Tím, že jste tady, jste podpořili všechny zápasníky," nechal se slyšet za organizátory v průběhu akce Tomáš Rosenberger. Kolik lidí do haly přišlo, organizátoři neuvedli, ale více než polovina míst byla neobsazených.

Takto škrtí Ivan Buchinger.

Ti, kteří přišli, viděli i zápasy, kde nedošlo na plný předepsaný čas. Lukáš Chotěnovský nechtěl na zem a věděl proč, ve druhém kole předvedl sérii kolen, úderů a donutil Anatolije Kuliapina jít k zemi, rozhodčí zápas ukončil pro dominanci českého zápasníka.

Jan Široký a Adam Šindelář, kluci, kteří se nebojí rozdat ani přijmout ránu. Podle toho zápas dopadl, v polovině úvodního kola byl konec. Šindelář přijel z Ostravy a v kleci vydržel tři minuty. I takové je MMA, další T.K.O. večera.

Sedmnáctiletý Erik Micka a dvacetiletý francouzský kulturista Wali Yahya. Dva mladí a sebevědomí zápasníci K1, kteří si už při vážení dokazovali, kdo má navrch. Na body vyhrál Micka.

Jakub Bahník a Ivan Vulchin z Ukrajiny, to byla 91sekundová jízda, kdy český zápasník přepnul na nesmrtelnost a soupeř schytal tolik ran jako za několik tréninků dohromady.

Souboj až do poslední sekundy předvedli Daniel Brunclík s Mantasem Žukauskasem. Český policista prohrál na body, tentokrát nestačilo ani Brunclíkovo srdce.