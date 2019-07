Krpálek se dočkal pocty od legendy! Ale radši bych vyhrál, hlásil po řeži titánů

O vašem duelu s Rinerem se mluví od roku 2016, kdy jste po olympijském zlatu přešel do nejtěžší kategorie. Jste rád, že ho konečně máte za sebou?

Na jednu stranu ano, ale kdybych si mohl vybrat, rozhodně bych radši jindy než teď… Bohužel to pro mě neskončilo vítězně, ale nechal jsem tam všechno a vím, že i Riner porazit jde. Musím ještě trochu zapracovat na taktice, udělal jsem zbytečnou chybu v prodloužení, kdy už jsem byl vyřízený, zbytečně jsem zachrápal a on toho využil.

Riner se naposledy na turnaji pral v listopadu 2017. Byla na něm dlouhá pauza znát?

Určitě se to projevilo, bylo vidět, že byl opatrnější, bál se do něčeho vlézt, několikrát si málem naběhl u mě i v předešlém zápase. Na druhou stranu se na ten návrat dlouho chystal a je zase zpátky jako starej dobrej Teddy, který pořád vyhrával.

Podle jednoho z trenérů Libora Švece je Riner ještě mohutnější než dřív.

Já ho letos viděl několikrát na kempech a tam byl ještě větší. Bavili jsme se v únoru v Paříži, kde říkal, že má kolem 160 kilo a potřebuje aspoň dvacet shodit, aby vydržel. Teď už očividně najel na objemovou přípravu a zase na tom byl pohybově úplně jinak.

V čem je jeho hlavní síla? Dokázal vyhrát deset mistrovství světa a dvě olympiády…

Má tu obrovskou postavu a dlouhé ruce, výborné techniky, je na tom špičkově technicky i kondičně. To z něj dělá v podstatě neporazitelného borce. Ale já vím, že porazit jde, když jste připravený a máte dobrou taktiku. Pro mě je to obrovská motivace to v dalším zápase dokázat.

Judista Lukáš Krpálek při vyzvedávání kolekce oblečení pro Evropské hry v Minsku.

Michaela Říhová, ČTK

Prohodili jste spolu pár slov? Bylo znát, že i on k vám cítí velký respekt.

Ještě po zápase mi děkoval, že to pro něj bylo jedno z nejtěžších střetnutí. Z toho jsem měl samozřejmě radost, ale větší bych měl, kdybych ho porazil. (úsměv)

Ziskem bronzu jste si pak spravil chuť po nepříliš vydařených Evropských hrách.

Medaile vždycky povzbudí, zvlášť když poslední dva měsíce nemám úplně dobré období. Ale radost mám i celkově ze svého projevu na turnaji.

Co vás v poslední době trápí?

Už delší dobu bojuju s přetíženým loktem. Chodím k profesoru Kolářovi na opichy, zatím to úplně nezabírá, tak abych mohl v tréninku dělat, co bych potřeboval, a na závodech je to znát. Pan profesor říkal, že by pomohla měsíční pauza, ale to si teď nemůžu dovolit, na konci srpna máme mistrovství světa. Není to tak, že bych vůbec nemohl trénovat, ale když cvičím, pak se i v noci probouzím bolestí… Každopádně Montreal byl teď poslední turnaj, čeká mě kemp v Holandsku a pak v Nymburce, poslední soustředění absolvuju přímo v Japonsku.