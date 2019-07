Přijde historický okamžik? Dva Češi mohou vkročit mezi elitu!

Vždycky jsem se chtěl podívat do Las Vegas, teď se tam budu moct porvat, nádhera. Mám šanci si sáhnout na výběr kluků z celého světa, to je úžasný. Šanci mám, udělám vše, abych ji využil. Jsem v životní přípravě, v životní formě. Když mi bylo sedmnáct let, představoval jsem si, jak v ringu všechno kosím, titulové pásy. Tohle je pro mě motivace. Důležitý je vědět, že tam člověk nechal 100 procent.