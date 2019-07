Češka jede dobýt Ameriku. Padla jsem na hubu a zvedla se, vzkazuje fanouškům

Kardio, dělání váhy, pilování techniky a zápasová strategie. To je program Pudilové před pondělním odletem. Českou vlajku reprezentovala za velkou louží dvakrát, jednou vyhrála, jednou prohrála.

„Do Ameriky se těším, tam mi to sedí, doufám, že to zase vyjde. Člověk cítí vzrušení, vidí, jak funguje UFC, těch faktorů je víc, co mě namotivují," zavzpomínala zápasnice z Příbrami na Austin a Dallas. „Lucce se v Americe zápasí dobře, má tam jméno, a to z důvodů, jaký způsob boje vede. Má tam své fanoušky," potvrdil trenér Ladislav Erdélyi.

Divákům se v Praze nelíbilo rozhodnutí rozhodčích. Velké zklamání pro Lucii Pudilovou.

Ševčenková má skóre sedm výher a jednu porážku. Tu si připsala v posledním dubnovém zápase. Pudilová má skóre 8:4. Uplynulé dva duely prohrála na body, naposledy v únorové bitvě s Liz Carmoucheovou v Praze.

Po zklamání strávila dlouhý čas v přípravném kempu na Kubě. Tam si ji odchytli také antidopingoví komisaři. Celkem měla tři kontroly za čtyři měsíce. Poslední zabouchání na dveře zažila Příbramská střela předminulou sobotu v sedm ráno. „Nenarušuje mi to přípravu, akorát mě v sobotu ráno vzbudili. Předtím mě vyhledávali večer. Je to součást, je to dobře," řekla Pudilová.

„Člověk by si rád pospal po týdnu tréninků, je víkend, protože regenerace je důležitá. Bylo to ale nařízený, jsme v antidopingovém programu, jsme za to rádi, když zápasnice a zápasníci podstupují kontroly," přidal se kouč.

Příprava vrcholí. Lucie Pudilová bude mít 3. srpna zápas s Antoninou Ševčenkovou (na obrázku).

Tréninky, strava, regenerace, psychika, antidopingové kontroly, formality na úřadech, média, lékařské kontroly, to vše je součástí mozaiky, kterou musí sportovci podstoupit. Teď, pár dnů před zápasem, směřují myšlenky především na samotný duel. Patnáct minut, kde se může stát vše.

„Všichni říkají, že by to měla být těžká soupeřka, ale já si na ni docela věřím, i když byla několikrát světovou šampionkou v thajském boxu. Vždycky jsem byla dobrým bojovníkem, teď jsem se posunula hodně mentálně, jsem dravější. Přišlo to samo. Padla jsem na hubu a zvedla se," připomněla Pudilová poslední duel v Praze.

„Proběhly podstatné změny v přípravě, ale o těch se nechci zmiňovat. Vše jsme směřovali na konkrétní soupeřku. Důležité je, že je Lucka připravena v hlavě. Soupeřka je hodně dobrá postojářka, má světové úspěchy z thajského boxu, nebude to pro Lucku jednoduchý, ale tak to má být. Vidím to na dobrý boj," podpořil svoji svěřenkyni Erdélyi.