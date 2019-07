Vyprodáno! Prahu čeká adrenalinová výheň. Kolik padne K.O.?

Hukot a adrenalin, kde si jsou všichni blíže, vše je více slyšet, zažijete více emocí. K tomu žádná regulovaná teplota jako v hale, tady své sehraje slunce, vedro, vítr. Předpověď na sobotu slibuje léto v téměř ideálním módu. Skoro jasno, denní teploty se budou pohybovat mezi 28 a 30 °C.

„Oba zápasníci, kteří se postaví proti sobě, zažijí stejné podmínky. Bude to trochu něco jiného, ale já se hrozně těším. Jde o příjemnou změnu a věřím, že to bude i dobrá zkušenost," nedělá si velkou hlavu David Dvořák, kterého čeká zápas s Arsenem Taigibovem. Ten českého šikulu chtěl, teď se s ním zavře do klece a má šanci se předvést.

Celkem je na programu čtrnáct zápasů. První přijde na řadu v 18:30, poslední bude probíhat kolem jedenácté večer. Slunce nad Prahou zapadne sedm minut před devátou večerní, do té doby bude pro všechny na Štvanici věrným společníkem hvězda nejbližší k Zemi, která je sice stará přibližně 4,6 miliardy let, zatopit ale umí.

"Strašně se mi to líbí. Jsem zvyklý trénovat v extrémech, ale teplo určitě bere fýzu. Samozřejmě se hůř dýchá, to může dělat menší problém, ale s tím jsme celou dobu počítali, takže jsme tomu přizpůsobili i tréninky," nemůže se dočkat Václav Mikulášek, alias Baba Jaga. Změří síly s Milanem Ďatelinkou.

Klec a 14 bitev v oktagonu. Co nabídne pražská Štvanice?

Tenisový areál Štvanice je české tenisové sportoviště na ostrově Štvanice v srdci Prahy, které patří k nejvýznamnějším místům české tenisové historie. Hlavní tenisový kurt je nazývan též "Coloseum" podle obří tribuny, která jej kompletně obklopuje (zdroj: www.wikipedia.org a www.iscus.cz)

„Může to být velký rozdíl. Záleží taky na tom, v kolik hodin jde váš zápas. Já vím, že jdu později a že to tolik nepocítím, ale kluci, co turnaj otevírají, asi jo. Na vedro jsme všichni zvyklí z tělocvičen, otázka je ale, jak moc na klec bude pražit slunce. To si myslím, že určitou energii dokáže sebrat. Všichni ale známe i druhé extrémy z hokejových stadionů, kde dokáže být pěkná zima, a to si myslím, že je daleko horší. Pokud by pršelo, tak spíš zmoknou fanoušci, než my. A pokud bude v 30 stupních foukat vítr, tak to bude příjemný," těší se na zápas s Miroslavem Brožem Jakub Běle. Tento fight je součástí hlavní karty.

Podle úterních zpráv od organizátorů je jasno. Kapacita 7500 míst bude vyprodána. V prodeji je už jen pár posledních lístků. „Turnaj zalitý sluncem, skvělými zápasy, pestrým občerstvením a pozitivní náladou, zkrátka nemůže chybět ve vašem letním kalendáři," hlásí OKTAGON MMA.

Jaká bude sobota na Štvanici, se dozvíme už za pár dnů. Na minulém turnaji v Bratislavě viděli fanoušci jedenáct zápasů, devět jich skončilo stylem K.O, případně T.K.O.

"Zápasy venku jsou super, pokud tedy nemáte alergii (smích). Je to fajn, hlavně pro diváky, pokud se podaří počasí, bude to určitě super zážitek. Sám jsem na to zvědav, venku jsem zápasil pouze jednou a to mi moc nesedlo, tak doufám, že to teď bude opačně. Když bude špatné počasí a bude pršet, bude tam plachta, ta nás ochrání před deštěm. Jinak si myslím, že nás open air naohrozí," počítá už dny do fightu také Leo Brichta, kterého čeká na Štvanici brazilský vyslanec Aliston Cordeiro Aguiar.

Takto se radoval minulý rok na Štvanici David Kozma. Kdo zažije podobné pocity letos?

