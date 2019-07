Nebudu fňukat. Bude to zápas, jako bych se rval ve dvě ráno, vzkázal vytočený zápasník

Michal Martínek míří do Ameriky. Uspěje a získá kontrakt s UFC?

„Z UFC mi poslali na mail letenku. Letím až v sobotu. Kdo to zná, párkrát letěl takhle daleko a jde podat dobrý výkon, tak ví, že na aklimatizaci potřebuje nějaký čas, pokud chce podat stoprocentní výkon," vyjádřil se Martínek na facebooku.

Klidu si před životní šancí neužije. V dubnu Martínek dostal laso od UFC. Přišla mu pozvánka na pomyslný draft. Pokud v kleci zaujme, získá kontrakt. Česká těžká váha bude součástí pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series, kde bojovníci zápasí přímo před prezidentem této organizace. Poté Dana White rozhodne a ukáže prstem - toho chci. Soupeřem českého vyslance bude Brazilec Rodrigo Ferreira. Oba jsou stále neporažení.

https://www.facebook.com/Sport.cz/videos/2474473799448450/

„Já mám v podstatě dva dny na to, abych se aklimatizoval, mám posunutých devět časových pásem, což není úplně ideální. Z jejich strany mi to přijde jako těžká neprofesionalita a těžká lhostejnost vůči mně, protože se připravuju na životní zápas," je vytočený Martínek.

„Nebudu fňukat, jedu vyhrát. Bude to zápas, jako bych se rval ve dvě ráno. Ideální stav to není. Na druhou stranu mě to může zdravě nas...," dodal bojovník z Reinders MMA týmu.

Michal Martínek se popere o kontrakt s UFC

Sport.cz