Popravím tě! Vyhrožuješ! Vémola s Peštou se do sebe pustili

Nikdy si snad nebyli blíž. Karlose Vémolu a Viktora Peštu od sebe dělilo asi půl metru. Oba vedle sebe seděli na tiskové konferenci po vítězných zápasech na Štvanici. I když bylo už po půlnoci, měli si co říct po galavečeru organizace OKTAGON MMA. Pešta se v minulosti několikrát nechal slyšet, že by chtěl fight s Terminátorem, ten mu několikrát vzkázal, ať se postaví do fronty. V neděli před jednou hodinou ranní mezi nimi proběhla slovní přestřelka. Tady ji máte. Dojde někdy na zápas veteránů UFC?