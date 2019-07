Jedeme bomby! Tohle předvedli zápasníci MMA v Praze

Došlo i na ohňostroj, ten byl překvapivým zpestřením mezi dvanácti bitvami v kleci, které se odehrály o víkendu na Štvanici. Jeden zápas předčasně ukončený rozhodčím pro zranění, čtyři úspěšná škrcení, tři T.K.O. a čtyři konce, kde rozhodli bodoví rozhodčí. Sport.cz vám z tohoto tuctu adrenalinu připravil video, kde uvidíte to nejlepší, co se na galavečeru organizace OKTAGON MMA v kleci odehrálo.

Vyprodáno, kdo chtěl na poslední chvíli sehnat lístek, měl smůlu, zápasy pod širým nebem přilákaly téměř 7500 fanoušků. Po třiatřiceti letech byl centrální kurt na Štvanici vyprodán. Na adrenalinovou show se přišli také podívat Jaromír Jágr, David Pastrňák i české tenistky. Před odletem do USA zavítala do štvanického Colosea také Lucie Pudilová, ta bude 3. srpna bojovat v Newarku s Antoninou Ševčenkovou z Kyrgyzstánu.

„Jsem spokojený, není důvod být nespokojený. Vlastně jsem inkasoval jeden úder, takže si myslím, že to byl perfektní výkon. Jsem spokojený s Oktagonem. Co se týče fanoušků, byl jsem mile překvapen, jak vřelé přivítání jsem dostal," pochvaloval si Viktor Pešta, který vyhrál v prvním kole, když byl za necelé dvě minuty Američan Mike Kyle uškrcen.

Nekompromisně. Vítězná premiéra Viktora Pešty

Sport.cz, O2 TV Sport

„Vím, že někteří lidi pískali, ale já se dostávám do situace, kdy se mnou nastupují kvalitní soupeři. Všichni jste psali, jak je Frankenstein nebezpečnej, na mě si v zápase ani nesáhnul. Většina soupeřů se mě nesnaží porazit, oni se snaží překazit to, co řeknu, že je ukončím v prvním kole. Oni se brání, brání a čekají na Vémolovu chybu," okomentoval Terminátor svůj hlavní zápas večera.

Do vzduchu a prásk. Karlos Terminátor Vémola vyřídil Frankensteina

Jedenáctou výhru řadě si připsal Makhmud Muradov, když porazil Wendella Marquese. Druhé kolo znamenalo pro Brazilce v Praze konečnou.

„Jsem spokojený. Ukázal jsem něco v postoji, něco na zemi, že tam taky něco umím. Předvedl jsem něco ze své práce. Atmosféra byla neskutečná, byla top, to nejde popsat slovy. Já jsem cizinec a lidi mi nejvíce fandí, tohle hodně prožívám, ta dřina za to stojí. Perfektní," poděkoval fanouškům bojovník, který má uzbecké kořeny.

Rozjetá uzbecká mašina. Makhmud Muradov vyhrál a potěšil fanoušky na Štvanici

