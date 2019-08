Ryze ženská záležitost. Ovládne česká touha výbušnou zónu?

Pár hodin a opět naskočí do nejprestižnější MMA ligy na světě. Stres, adrenalin a touha urvat výhru mezi elitou. Lucie Pudilová 3. srpna v Newarku svede bitvu s Antoninou Ševčenkovou z Kyrgyzstánu. Českou zápasnici čeká šestý duel v UFC. Předchozí dva prohrála, ve svém posledním souboji padla také její soupeřka, ta si připsala první nezdar v profesionální MMA kariéře.

„Na takto vysoké úrovni je pravděpodobné, že budou rozhodovat rozhodčí, i když nějaké K.O. by se od Lucie či Antoniny rovněž dalo čekat, přece jen jsou výborné v postoji. Bude to asi těsný souboj, spíš tipuji Lucii, přijde mi, že je dynamičtější. V posledním zápase si Antonina držela soupeřku od sebe občas na natažené ruce s hlavou dost vysoko, což by Lucie s jejím drivem mohla přejít a mít prostor pro pěkné zásahy," předpovídá možný průběh duelu Magdaléna Šormová, která bude za pár týdnů v Kyjevě obhajovat pás šampionky organizace WWFC.

Ševčenková má skóre sedm výher a jednu porážku. Tu si připsala v dubnovém zápase. Pudilová má skóre 8:4. Uplynulé dva duely prohrála na body, naposledy v únorové bitvě s Liz Carmoucheovou v Praze.

„Lucku čeká opět výzva a nelehká soupeřka. Lucka, co jsem ji mohla poznat, je velký dříč a nerada cokoliv vzdává. Dá se čekat přestřelka v postoji, ale myslím, že se Lucka v tréninku snažila věnovat taky dost wrestlingu. V Praze na ni byl velký mediální tlak, věřím, že se od minule posunula i psychicky. Budu ji držet palce," vzkazuje Veronika Rodová, která patří mezi české naděje v oktagonu.

Pětadvacetiletá Pudilová bude o výhru bojovat proti soupeřce, která je o devět let starší. Tento fakt by ale neměl hrát významnější roli. Po zklamání v Praze strávila Češka dva měsíce v přípravném kempu na Kubě. Většinu času poté trénovala doma v Příbrami. Odtud vyrazila na východní pobřeží USA, zde ji čeká ostrý fight.

Lucie Pudilová v číslech Bilance v MMA 8 výher, 4 porážky Zápasy v UFC Porážka s Linou Lansbergovou Výhra nad Ji Yeon Kim Výhra nad Sarah Morasovou Porážka s Irene Aldanovou Porážka s Liz Carmoucheovou

„Lucie to bude mít opravdu těžké. Rozhodně si nevybírá snadné soupeřky. Antonina je sestrou držitelky pásu UFC a holky spolu trénují od malička, což už samo o sobě zaručuje, že Antonina bude technicky skvělá a houževnatá. Lucie má ale neskutečný fyzický fond a zatraceně tvrdou hlavu, a to si myslím, že by mohlo hrát v její prospěch. Pokud spustí od začátku tu svou kanonádu a nepřestane s ní, což ona umí, šanci rozhodně má. Určitě budu zápas sledovat a moc držet palce," slibuje Pavla Kladivová, která vyhrála před dvěma měsíci zápas v organizaci Worl Class Fight League.

Ve svém posledním duelu Příbramská střela zaznamenala hodně úderů, všechny ale nenašly cíl, netrefovala soupeřku podle svých představ tak, aby údery zaznamenali také bodoví rozhodčí. Ti 23. února poté vyhlásili za vítězku Američanku.

Jak vidí šance na výhru sázkové kanceláře Tipsport Pudilová 2,24 Ševčenková 1,59 Fortuna Pudilová 2,2 Ševčenková 1,6 Chance Pudilová 2,24 Ševčenková 1,59 Maxi Tip Pudilová 2,2 Ševčenková 1,61

V UFC se Pudilová potkala se Švédkou, Korejkou, Kanaďankou, Mexičankou a Američankou. Nyní si vyzkouší naturel soupeřky ze střední Asie.

„Co si budeme povídat, UFC si Lucii, co se soupeřek týče, docela pěkně proklepává. Antonina rozhodně nebude lehká soupeřka, v postoji toho má naštípáno víc než dost, asi 40 zápasů, takže pokud bude fight právě v postoji, bude potřeba, aby Lucka zkrátila vzdálenost, jinak hrozí stejný scénář, jako s Liz Carmoucheovou. Sice hodně úderů, ale na soupeřku nedosáhla. Obě holky z posledního zápasu nevyšly vítězně, takže touha po spravení chuti bude velká. Upřímně to vidím trošku víc pro Antoninu, nicméně, pokud se Lucka víc přiblíží a rány zasáhnou cíl, tak věřím, že si připíše výhru," je optimistkou Lucie Vacová, bronzová medailistka z amatérského mistrovství světa.

