Fotky, z kterých mrazí. Lékař nemohl uvěřit, máma zápasnice byla na pokraji nervového zhroucení

Nevěděly, do čeho jdou, nakonec předvedly dívčí válku v kleci. Patnáct vysilujících minut, čtvrt hodina adrenalinu, vypětí, stresu i euforie. Před týdnem na galavečeru organizace OKTAGON MMA se v projektu Y potkaly v kleci Češka Kateřina Klinderová a Slovenka Eva Borodáčová. Tu rozhodčí vyhlásili vítězkou, i když její obličej poznal výrazné změny. „Skončila jsem na pohotovosti v jedné pražské nemocnici, kde mě prohlédli a okamžitě poslali na CT hlavy. Po výsledcích lékař nevěřil, že mám „jen“ zlomený nos,“ promluvila slovenská zápasnice po pár dnech o jednom ze svých nejvýživnějších zážitků.

Jak vnímáte s odstupem času zápas na Štvanici?

S odstupem času se na vše dívám ještě s větším úžasem. Stále nemohu uvěřit, že tohle opravdu proběhlo, že to mám skutečně za sebou.

Co vám řekli rodiče na vaši výhru, vizáž?

Tohle je část celého večera, kvůli které vím, že vše bylo až moc reálné. Tohle rodiče nesli velmi těžko. Táta ještě dokázal udržet emoce pod kontrolou, ale máma byla na pokraji nervového zhroucení, což se ji nedivím. V sobotu viděla strašně věci, a hlavně následující dny mi nosila mraženou zeleninu a kontrolovala mě, jestli v noci dýchám. Prostě máma.

Ženská válka na Štvanici. Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová

Po zápase jste jela do nemocnice, co vám řekli lékaři, máte nějaká zranění?

Skončila jsem na pohotovosti v jedné pražské nemocnici, kde mě prohlédli a okamžitě poslali na CT hlavy. Po výsledcích lékař nevěřil, že mám „jen" zlomený nos. Myslel si, že budu mít vícenásobné fraktury očnicových oblouků a asi ještě sto dalších věcí. No, ale já jsem jako Wolverine, mám hlavu z adamantia (fiktivní kov z komiksového multivesmíru Marvelu) a rychle se hojím (smích).

Jak probíhá návrat do normálního života?

Ještě v něm nejsem, do čtvrtka jsem byla jen třikrát venku, a to vždy v nemocnici. Mám teď hodně vyšetření. Pro jistotu. Pak mě čeká hlavně příprava na další zápas.

Co vám navždy zůstane v hlavě jako nejsilnější moment z celé přípravy, zápasu?

Nejsilnějším momentem byl výraz v Machově (zápasník Makhmud Muradov) tváři po prvním kole zápasu. Uviděla jsem něco, co mě strašně nakoplo, řekla jsem si, že tohle nemůžu vzdát.

Počítám, že se k zápasu vyjádřilo hodně lidí, překvapilo vás něco, zklamal vás někdo?

Vyjádřilo se tolik „odborníků", že jsem ráda, že první a hlavní slovo mají rozhodčí.

Eva Borodáčová (vlevo) a její soupeřka Kateřina Klinderová po zápase na Štvanici.

Archiv: Eva Borodáčová

Kdy se vracíte do tréninku?

Okamžitě, až dostanu zelenou od lékaře. V tomhle jsem poslušná, slovo lékaře je pro mě slovo Boha. Doufám, že to bude co nejdřív, už je to na mě doma dlouhý.

Za pár týdnů vás čeká v Bratislavě finále projektu Y, opět proti Češce, máte po zkušenostech ze Štvanice chuť?

Vy si nedokážete představit, jakou obrovskou chuť a hlad mám, když si vzpomenu na další zápas. Tohle v sobě mám, cítím. Mám dojem, že jsem neukázala ani 10 procent z toho, co jsem se naučila. Chci a ukážu víc!

Jak dopadne finále, máte nějaký vzkaz pro soupeřku Ivy Haškovou?

Žádný vzkaz pro Ivu nemám, snad jen, ať se dobře připraví, minimálně jako Katka, abychom dokázaly předvést fight, na který se budou moct fanoušci podívat, který je bude bavit.