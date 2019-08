Bojovala, nechtěla se vzdát, radši se nechala uškrtit. Česká naděje padla

Podle sázkových kanceláří byla favoritkou Ševčenková, ta svoji roli potvrdila. Po prvním kole ale odcházela s roztrženým obočím, které ji načechrala dvěma lokty česká soupeřka. Pudilová se snažila přenést zápas na zem. Na konci úvodního kola se dostala do problémů, ale z arm baru se ji povedlo utéct, i když její loket byl hodně prohnutý.

"Černý týden českého MMA. Tenhle zápas se mi hodnotí těžce, protože jsem Lucce držel palce. Pudilová mě hodně překvapila strategií, se kterou nastoupila do zápasu. Možná proti skvělé postojářce byla určena správně, ale vůbec jí nesedla. Myslím, že se po prvním kole, které jí, až na dva skvělé lokty, moc nevyšlo, měla vrátit k tomu, v čem je nejlepší, tedy v práci v postoji. Tam je doma a tam ji to sedí. Poraz u klece ve druhém kole byl obrovskou taktickou chybou, při které víceméně pustila soupeřku do zad. Velká škoda. Doufám, že jí tato porážka nebude stát kariéru v UFC," zhodnotil duel trenér Daniel Barták.

Poslední výhru v kleci si Příbramská střela připsala 18. února 2018, když v Austinu porazila Sarah Morasovou. "V Americe to mám ráda," přiznala před odletem za velkou louži. Pětadvacetiletá zápasnice tentokrát radost nezažila a na o devět let starší soupeřku nestačila. Před vstupem do klece se Češka ještě do kamery usmívala, z oktagonu odcházela už v horší náladě.

„Strašně moc se těším. Cítím se v top formě. Teď jsem psychicky postoupila tak, že je pro mě fakt důležitý, abych ji ukončila před limitem. Jsem agresivnější," přiznala Pudilová pro Sport.cz na tréninku v Příbrami dva týdny před fightem. Zůstalo u přání.

Lucie Pudilová v číslech Bilance v MMA 8 výher, 5 porážek Zápasy v UFC Porážka s Linou Lansbergovou Výhra nad Ji Yeon Kim Výhra nad Sarah Morasovou Porážka s Irene Aldanovou Porážka s Liz Carmoucheovou Porážka s Antoninou Ševčenkovou

Ševčenková měla před zápasem skóre sedm výher a jednu porážku. Pudilová byla na statistice 8:4. V UFC se česká zápasnice potkala se Švédkou, Korejkou, Kanaďankou, Mexičankou, Američankou a nyní s bojovnicí z Kyrgyzstánu. Té nakonec zvedl rozhodčí ruku na znamení vítězství.

"Trpělivý začátek od Lucky, po sérii loktů naskočila do hry a srovnala aktivitu. Při takedownu ve druhém kole si Lucka nechala chytit krk a bohužel pro nás to bylo dobře chycený. Velká škoda, protože Antonina polevila v tlaku. Ta si nakonec připsala první submisi ve své kariéře," pospal vývoj zápasu trenér Martin Karaivanov.

Jaká bude další cesta Pudilové, která je v současnosti jediným českým zástupcem v UFC?

Tento týden české MMA v UFC píše jen smutné příběhy. Ve středu Michal Martínek v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series prohrál na škrcení s Rodrigem Nascimentem Ferreirou a nevysloužil si kontrakt s touto organizací.

