Překvapení na české scéně. Těžká váha, která trénovala s Kličkem, se vrhla na MMA

Překvapení je na světe. Do kolotoče bojových sportů se rozhodla vrátit bývalá česká boxerská jednička těžké váhy. A úplně jinak, než by všichni očekávali. Ondřej Pála poprvé oficiálně oznámil, že se stal promotérem a jedním z iniciátorů MMA organizace IAF. A nemusí zůstat jen u tohoto. Co chystá, proč se rozhodl vyměnit ring za oktagon? „MMA prostředí mě chytlo, baví mě, jak lidi tímto sportem žijí, hltají ho. Je čas tu něco postavit,“ je přesvědčený čtyřiatřicetiletý bývalý profesionální boxer, který trénoval i s Vladimirem Kličkem.

Jak se bývalý boxer ocitl u MMA?

Sport mě provází celý život. V něm jsem udělal určitou odbočku, kdy jsem se tréninkům věnoval okrajově, spíš jsem vydělával peníze, ale v určitý okamžik mi došlo, že tohle není ideální cesta. Byl jsem součástí něčeho, čeho už nechci. Ze dne na den jsem do toho řízl a stalo se.

Co konkrétně?

Ukončil jsem spolupráci s firmou Médea. Ne ve zlém, podali jsme si ruku, za vše jsem poděkoval, ale už delší dobu jsem cítil, že chci jít dál. Měl jsem se tam skvěle, ale řekl jsem si, že chci žít jinak. Chci dělat věci, které mě baví.

Ondřej Pála Věk: 34 let Profesionální boxerská kariéra: 33 výher, 5 porážek První zápas: 3. března 2005 Poslední zápas: 12. duben 2014 Bývalí soupeři: David Price, Dereck Chisora, Konstantin Airich, Henry Akinwande, Denis Boytsow. V červenci 2008 porazil bývalého šampiona organizace WBO Henryho Akinwandeho, v prosinci téhož roku získal pás Interkontinentálního šampiona WBA. V roce 2010 byl součástí přípravného kempu Vladimira Klička, světového šampióna organizací WBO, IBF a IBO. Patřil do nejlepší světové padesátky těžké váhy

Takže opět více sportu?

Přesně. Začal jsem víc trénovat, Petr Píno Ondruš se mě zeptal, jestli u nich v TKBC nechci vést tréninky boxu, souhlasil jsem. Zažívám tam super atmosféru a skvělý lidi, prostě čistý sport. Nemyslím profíky, ale lidi, kteří jsou přes den v práci a těší se večer na box. Po mých trénincích chodili kluci z MMA, když jsem je viděl, řekl jsem si, proč to nezkusit. Dal jsem si pár tréninků a musím říct, že první pod vedením Davida Vyvážila byl šílenej, nikdy jsem nezažil fyzicky nic horšího, a to jsem prošel hodně příprav na titulový zápasy. Postupně jsem se ale začal chytat.

Zde vznikla spolupráce s Petrem Ondrušem?

My se známe od dvanácti let, chodili jsme na stejnou základku, oba jsme závodně plavali, pak jsme se potkávali u bojových sportů. Teď jsme si sedli a začali se bavit o MMA. Oba máme určité zkušenosti, vyměnili jsme si nápady, názory a začal se rýsovat projekt I AM FIGHTER.

Takže jste spolumajitel a promotér?

Nezáleží na tom, jak mě budete nazývat. Já v televizi působil jako vedoucí produkce a nikdy mi nevadilo vzít do ruky světlo, kameru. Rád pomůžu, když je potřeba. Rád lidem řeknu, co chystáme, ale klidně budu na akci nosit bedny k oktagonu, když bude třeba.

Ondřej Pála v nové roli. Co předvede s organizací IAF?

I AM FIGHTER

Co tedy chystá nová organizace v nejbližších týdnech?

Máme připravené dva pilíře. Prvním je organizace IAF a druhou částí bude sportovní reality show I AM FIGHTER, kam mají možnost přihlásit se všichni, kteří mají chuť a baví je MMA. Zápasníci, i ti, kteří začínají, amatéři, profesionálové, prostě kdo chce, jde nám o tvář, osobnost. Jedinou hranicí je věk šestnácti let. Dáme lidem šanci se půl roku připravovat pod nejlepšími trenéry, zažijí profesionální přístup. Kdo má zájem, může se přihlásit do konce srpna, už teď máme přes tisíc přihlášených. Finálový večer poté proběhne na konci února 2020. Vybereme sto lidí na castingu, z nich poté nejlepších šestnáct a s těmi budeme pracovat.

Co vím, probíhala jednání, že by tento produkt měla vysílat televize, je to pravda?

Jednáme, zájem je. Dokud ale není podepsáno, bylo by nefér zveřejňovat konkrétní věci.

Ještě před únorem chystáte jeden galavečer MMA ...

Ano, 10. října pořádáme akci v Praze, kde lidem představíme i vybrané adepty do reality show.

Už víte, kdo bude na fight kartě?

Víme, ale ještě ji nechceme prozrazovat.

Vladimir Kličko a Ondřej Pála na společném kempu.

Jan Švarc

MMA je na vzestupu, ale nic není zadarmo, kdo vše financuje, jaký je váš rozpočet?

Začínáme v řádech milionů, jinak se taková akce nedá rozjet. Máme partnery, s dalšími jednáme. Až bude vše jasné, máme v plánu uspořádat tiskovou konferenci, kde oznámíme více. Chceme se vyhnout partnerům jako jsou kasina, striptýz kluby, chceme jít jinou cestou.

V Česku je nyní nejvíce vidět OKTAGON MMA, roky tu je GCF, Night of Warriors a další organizace, čím chcete zaujmout vy?

Chceme se o zápasníky starat celkově, Píno založil agenturu, která se o ně komplexně postará, bude je vzdělávat, naučí je finanční gramotnosti. Hodně kluků cestu po kariéře zápasníka nezvládlo. Co se týče reality show, chceme lidem nabídnout, aby se stali fightery. Nechci se vůči ostatním vymezovat, například Oktagon dělá svoji práci skvěle, byl jsem na Štvanici a všechno bylo parádní, ale někteří vezmou hotového zápasníka a dají mu fight, my chceme bojovníka vychovávat, nasměřovat ho.

Petr Ondruš Cílem organizace IAF je zaplňovat menší haly, takto to bylo před dvaceti lety na Brumlovce a všichni se měli rádi. Chceme scénu sjednocovat, teď je spíš roztříštěná. Chceme dát prostor mladým talentům. Nemusí být na kartě deset nabitých zápasů, ale třeba čtyři a zbytek talenti, které bychom chtěli představit, proč jim nedat šanci.

Ondřej Pála bude také fighter MMA?

Nikdy neříkej nikdy. Trénuju dva měsíce a strašně mě to baví. Řeknu to takhle, nebojím se žádné výzvy, měl jsem už chuť do klece jít, ale David Vyvážil a Píno mi to zatím rozmluvili. Ještě je čas. Myslím, že může přijít doba, kdy na galavečeru IAF vlezu do klece.

A co boxerská kariéra?

Tu jsem oprášil. Zavolal mi Pavel Hynek, který organizuje mistrovství České republiky v boxu. Zažádal o výjimku u federace a budou se moct zúčastnit všichni profíci, což je pecka. Když mi to řekl, v ten moment jsem si řekl, tohle chci. Klidně mě může porazit zkušený amatér, protože zápas na tři kola po třech minutách je sprint, může mě vypinkat. Pokud budu zdravý na podzim mě čeká republika. Musím říct, že mě trénování strašně baví, protože chci, ne, že musím.

A profesionální boxerská kariéra?

Teď to nemám v plánu, ale nikdy člověk neví.

Takže jdete po dvou kolejích - organizátor I AM FIGHTER a druhá je sportovní, která může skončit jakkoliv, je to tak?

MMA prostředí mě chytlo, baví mě, jak lidi tímto sportem žijí, hltají ho. Je čas tu něco postavit A co se týče sportu, na sto procent dám na podzim zápas na mistrovství republiky v boxu, a pak se může stát cokoliv. Mám jedinou podmínku, chci dělat věci, které mě baví.

Ondřej Pála s pásem pro profesionálního mistra Evropy v těžké váze organizace WBO.

Václav Mudra - MÉDEA