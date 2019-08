Odveta, která nese speciální náboj. Jde o titul královny

Na první pohled souboj, který nemá pro českého fanouška význam, k tomu se zápas Američanky se soupeřkou z Peru uskuteční v Uruguay, téměř 12 tisíc kilometrů od Prahy. Jenže znalci vědí. Česká zápasnice MMA Lucie Pudilová v únoru bojovala s Liz Carmoucheovou v O2 areně, před týdnem si to rozdala s Antoninou Ševčenkovou, její sestra Valentina, šampionka UFC, vstoupí do klece ze soboty na neděli v Montevideu právě s Američankou. Tyto dvě Pudilová poznala v kleci v minulých duelech, s oběma prohrála. Kdo vyhraje hlavní zápas večera, kdo je favoritkou na titul v muší váze?

Obě zápasnice se spolu už potkaly, a to v roce 2010, tehdy vyhrála Carmoucheová. Bylo jí šestadvacet let a připsala si pátou výhru v kariéře. Ševčenková měla dvaadvacet let a po sedmi výhrách v oktagonu poprvé narazila. Američanka si ve druhém kole v Oklahomě na galavečeru C3 Fights připsala T.K.O. Roztržené obočí, hodně krve a lékař duel ukončil.

Rok 2019 přináší odvetu a jiné rozpoložení. Ve hře je titul UFC, nejprestižnější MMA organizace na světě a Ševčenková je favoritkou. „Bude to velmi odlišné, trénuji už deset let, mám mnohem více zkušeností a vím, že tohle vše bude nepochybně hovořit v můj prospěch. Je tu další zápas s Liz, ona je velmi dobrá, bude to dobrý fight," řekla Ševčenková pro yahoo.com.

https://www.facebook.com/bulletvalentina/videos/2855162228043141/

Kdo vyhraje duel o titul? Valentina Ševčenková Věk: 31 let Zápasy: 17 výher, 3 porážky Posledních 5 zápasů: 4 výhry, 1 porážka Liz Carmoucheová Věk: 35 let Zápasy: 13 výher, 6 porážek Posledních 5 zápasů: 4 výhry a 1 porážka

Proti ní se postaví osoba, která je ztělesněním zkušeností. Navíc je zocelená drilem. Vyrůstala za zdmi vojenských základen, její otec pracoval totiž ve vzdušných silách USA. Ona se nakonec dostala k námořní pěchotě, kde strávila pět let. Začínala ve dvanácti letech na základně v japonské Okinawě, kde vyrůstala.

I když je rok 2010 hodně vzdálen, stále k oběma soupeřkám patří. „Bylo to venku, zima, špatné světlo. Když jsem s ní bojovala poprvé, nikdy předtím jsem necvičila sílu, kondici," zavzpomínala Američanka na první duel.

Američanka Liz Carmoucheová.

Facebook: Liz Carmouche

„Teď to bude jiný zápas. Myslím si, že ji znovu ukončím. Měla jsem nabídky na zápasy v jiných organizacích, chci ale bojovat s nejtěžšími a nejzkušenějšími zápasnicemi na světě. Mé první vítězství bude mít vždy někde vzadu ve své hlavě, to je moje výhoda," je přesvdědčená Američanka, která je podle žebříčku fightmatrix.com druhá na světě v muší váze. Soupeřka je první.

Obě už ve svých kariérách zažily odvety z prohraných duelů a zatím si nevedou dobře. Američanka dvakrát nastoupila proti Alexis Davisové, oba duely v roce 2017 i v roce 2013 prohrála. Zápasnice z Peru má totožnou sérii s Amandou Nunesovou z let 2017 a 2016. Teď před ní stojí Courmoucheová, teprve druhá žena, která ji v MMA kariéře dokázala porazit.

Bude se historie opakovat?