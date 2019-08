Americký medvěd se vrací. Je tu předkrm před hlavním chodem?

Před Němcem dvakrát neuspěla česká síla ani technika. Jaké to je lovit amerického Grizzlyho, poznal Petrášek poprvé v O2 areně 17. listopadu minulého roku. „Myslím, že to bude rychlý střet. Nevím, jak případně celý zápas, ale začátek bude nejhorší," tipoval český bojovník. A nemýlil se. Do druhého kola se už nepodíval. "Díky za potlesk a také pískot, ten mě vyhecoval," okomentoval duel Kimball, který hodně lidí v hale překvapil. I když nesplnil váhový limit, do vypracované postavy měl daleko, jel si ve svém módu, kdy se nenechal ničím a nikým rozhodit.

"Vykouzlil dvě rány, které mě čistě trefily do obličeje a bylo K.O.," zavzpomínal Petrášek na porážku. Na Ostravu měl plán. „Budu ho šťavit od začátku a tlačit na pilu. Vysvětlím mu to až v kleci." Nakonec prohrál na body.

Petrášek vs. Kimball poprvé.

Teď přichází třiadvacetiletý Němec, který má skóre sedm výher a jednu porážku. Všechny jeho duely skončily před limitem, ještě nepoznal třetí kolo. "Zápas vzal hned, jsem na něj zvědavý," nechal se slyšet Ondřej Novotný z organizace OKTAGON MMA.

V Bratislavě se proti sobě postaví medvěd a medvídek. Jeremy Grizzly Kmimball a Timo Teddy Feucht. "Pokud chcete velké věci, musíte dělat velké věci," napsal Feucht na svůj facebook. Slova musí proměnit v činy, pak se mohou dít velké věci.

"Píšeme si (s Kimballem), že by chtěl zápasit v září v o něco těžší váze, než je 93, aby se připravil na Viktora. Nejsem úplně nakloněn termínům 14.9 a 9.11., to nejsou ani dva měsíce, ale když mě něčím ultra přesvědčí, tak bychom s Pavolem řekli ok. Za mě 70 % ne, 30 % ano," řekl 28. července Novotný. Kimball patrně přišel s něčím ultra a organizátory přesvědčil. Zápas bude.

Za pár týdnů má dojít k dalšímu představení amerického zápasníka, 9. listopadu by se měl potkat v kleci s Viktorem Peštou v O2 areně. Po německém předkrmu hlavní chod s českým puncem? Dva chlapi, kteří zápasili v UFC. "Velmi nás zajímá zápas Kimball versus Pešta. Pokud by se zranil někdo z ústřední dvojice zápasníků století (Attila Végh a Karlos Vémola), tak by jeden z nich pravděpodobně zaskočil," předeslal Novotný záložní plán pro akci, kde se předpokládá, že poprvé v historii bude v Česku na MMA pod jednou střechou více než devatenáct tisíc lidí. Tedy vyprodaná největší česká arena.

Kimball si ze dvou zápasů pod československou organizací připsal dvě výhry. Udrží v roce 2019 stoprocentní bilanci?

Odveta s Kimballem, Petrášek opět prohrál.

