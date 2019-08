Pozor! Šichtu vzal rebel, který smáznul McGregora

Rebel z Kalifornie se vrací, šichtu v kleci vzal "gangster" UFC. Usaďte se, bude zase veselo. Sebevědomí křížené s drzostí, tohle má ve svém rodokmenu. Jeden z nejočekávanějších MMA zápasů roku 2019 se stane za pár hodin realitou. Po více než 1000 dnech se v oktagonu objeví Nate Diaz, typ, který dokáže rozčeřit vodu. Ze soboty na neděli se v Anaheimu proti němu postaví Anthony Pettis. „Je to jako by UFC chtělo, abych zmizel,“ okomentoval svůj comeback Diaz na mmamania.com.

Návrat téměř přesně po třech letech. Minulý duel si připsal Diaz 20. srpna 2016, když prohrál titulovou bitvu s Conorem McGregorem. Právě s tímto bouřlivákem si dal svá dvě poslední dostaveníčka za pletivem. Nejdříve výhra, kdy Ira uškrtil ve druhém kole, následovala porážka na body a letitá zápasová dovolená.

„Myslím, že se pro Diaze jedná o nebezpečný zápas, zvláště, když se vrací. Zápas s Conorem McGregorem měl před třemi lety, to je dlouhá doba. Mezitím trénoval, jezdil triatlony a dělal další věci. To je všechno v pořádku, ale to neznamená, že když někdo plave a běhá, může jít hned do takového zápasu. On má samozřejmě mentalitu, ale přesto, říkám to s úctou, protože respektuji oba bratry, čeho dosáhli v tomto sportu, tři roky je dlouhá doba a Pettis mezitím stále zápasil," citoval server lowkickmma.com bývalého úspěšného zápasníka Michaela Bispinga.

Dlouhá pauza, jenže Diaz dokáže hodit hlavu do stylu pankáč, vše mu je jedno. K tomu jeho doménou je (byla) neskutečná fyzička. Několikrát se mluvilo o jeho návratu, jenže tenhle chlap má svoji náturu, tvrdou bednu. Když zaboří paty do země, nikdo s ním nehne. On chce zápas, který mu dává smysl, bude mít sledovanost. Ten právě přišel. Diaz trénoval, jeho soupeř měl mezitím sedm zápasů.

„Cítil jsem se, že jsem vyhrál svůj poslední zápas s McGregorem. Nebudu brečet nad rozlitým mlékem, je to přesně takové, jaké to je, speciálně v této hře UFC, protože já prohrál spoustu soubojů, které jsem neprohrál," rýpl si Diaz. „Poslední tři roky trénuji tvrději než kdokoli, kdo zápasí," dodal. Za pár hodin dostane šanci se předvést.

Vlastně se ukázal už na veřejném tréninku před zápasem. Před všemi si na pódiu zakouřil, občas zapózoval. Na následný čas s novináři a staredown se soupeřem nedorazil. Prostě Diaz. Rebel.

Do oktagonu vkročí čtyřiatřicetiletý bojovník, který má za sebou 30 fightů, 19krát vyhrál. jeho o dva roky mladší soupeř má také 30 duelů a o 3 vítězství více. "Nebyl jsem šťastný z toho, co se dělo kolem něj. Viděl jsem ho, jak přichází, pak se na vteřinu otočím a on je na obálce krabice s cereáliemi. Měli jsme spolu bojovat už dávno, teď bojuju s chlapem od krabice s cereáliemi," nechal se slyšet Diaz.

Než Diaz odešel na zápasový odpočinek, byl třetím nejlépe placeným zápasníkem UFC za rok 2016. Ten rok mu připlulo na účet 2 690 000 dolarů. Za první duel s McGregorem vyinkasoval půl milionu, za odvetu vydělal čtyřikrát více plus získal podíl za placené televizní přenosy.

Hlavní bitva pro těžkou váhu

UFC 241 v Anaheimu nabídne další lákavé zápasy. Hlavním tahákem večera bude souboj o titul v těžké váze mezi Danielem Cormierem a Stipe Miocicem. A půjde o odvetu, první souboj v červenci minulého roku vyhrál v prvním kole Cormier stylem K.O.

Mezi posledními třemi zápasy se představí také nestárnoucí Yoel Romero, kterému je sice dvaačtyřicet let, ale stále má chuť bojovat s nejlepšími. Teď ho čeká Paulo Henrique Costa, který v kariéře MMA ještě neprohrál. Ani jeden z dvanácti soupeřů si s ním neporadil. Všechny nájezdníky osmadvacetiletý Brazilec ukončil před limitem, devětkrát dokonce v prvním kole.