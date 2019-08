Naštvaná Pudilová. Je čas vydat prohlášení. Trenéra nevyměním!

Pohodový středeční trénink na pražském Olympu si Lucie Pudilová užívala. Uvolněná nálada, srandičky. Prohraný zápas před necelými dvěma týdny na galavečeru UFC v Newarku s Antoninou Ševčenkovou nechala pětadvacetiletá zápasnice MMA za sebou. Teď už ženská česká jednička plánuje budoucnost, ale jedno téma delší dobu nemůže vydýchat, a to kritiku okolí na svého trenéra, tím je už deset let v Příbrami Ladislav Erdélyi. Pudilová několikrát chtěla vydat prohlášení, že za ním stojí, ale nikdy k němu nedošlo, až nyní veřejně řekla svůj názor.

Jak reagujete na rady, kritiku, jiné názory okolí, které se týkají vašeho trenéra?

Už několikrát jsem chtěla vydat prohlášení, neudělala jsem to, ale když teď spolu mluvíme, je na to asi správný čas, jen si nejsem jistá, jestli jsou to lidi schopni a ochotni pochopit. Je samozřejmé, že každý má právo říct svůj názor, ale spousta lidí vidí jen to, když někde uděláte chybu. Každý je děláme, ale je třeba, aby brali v potaz i druhou stranu mince. A to, že do UFC jsem se dostala s ním, díky tomu, co mne naučil, díky jeho vedení. Neříkám, že nerozšíříme náš tým o někoho dalšího, ale Láďa je a zůstane mým hlavním trenérem. Co bych byla za člověka, kdybych vyměnila někoho, kdo se mnou trénuje v dobrém i zlém deset let.

Bydlíte v Příbrami, trénujete v Příbrami, měla jste nabídky jít trénovat jinam v Čechách?

Nabídky jsem nějaké měla, občas jsem byla na tréninku i jinde, ale zjistila jsem, že v Příbrami mi to vyhovuje nejvíc. Od lidí neustále slyším - je třeba jezdit na kempy do ciziny, nemůže zůstat v Příbrami. Je pravda, že kvalitní kempy jsou velký přínos, ale bez pořádné domácí základny to nejde a tu já mám u nás v Příbrami. Nikam jinam se stěhovat nehodlám (smích).

Lucie Pudilová a trenér Ladislav Erdélyi.

Facebook: Lucie Pudilová

Co bude dál?

Ze současné smlouvy s UFC mám za sebou tři zápasy, sice tři prohry, ale za dva zápasy jsem obdržela bonus za duel večera. Teď potřebuji vyhrát další zápas a věřím, že od UFC dostanu novou smlouvu.

Kdy očekáváte čtvrtý a poslední fight ze současného kontraktu?

Vždycky bývají dva duely do roka, já už letos dva mám, takže tento rok už asi nic.

S trenérem jste probírali, co bude v dalších měsících, pojede také ven?

Ano, máme poměrně hodně nabídek.

Ze zahraničí?

Také ze zahraničí, v současné době jezdím do Prahy, mám tam dvě sparingpartnerky, zápasnici a judistku. Teď chci více trénovat s holkama. Co se týče zahraničí, mám nabídky na soustředění. Je tam Rusko, Kuba, Anglie, Polsko, Amerika a Německo. Ozvali se mi z klubů, jestli k nim nechci přijet trénovat. Už řešíme plán, příští měsíc bych chtěla vyrazit.

Česká bojovnice Lucie Pudilová prohrála v UFC s Antoninou Ševčenkovou z Kyrgyzstánu.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Od začátku kariéry se připravujete především v Příbrami, je vám tohle prostředí milejší než venkovní výjezdy?

Jak už jsem říkala, v Příbrami mám dobrou domácí základnu, jsem tam ráda. Jedeme tam hlavně box, lapy, posilku, to nemůžu vynechávat, to je alfa omega v mém stylu. Nesmím zapomínat na to, v čem jsem nejlepší. To jsem bohužel v posledním zápase úplně neprodala.

Na kempy vyrazíte sama?

Ne, pojedeme společně s trenérem.

Zahraniční soustředění stojí více než domácí příprava, jak moc vám pomůže bonus 50 tisíc dolarů, který jste obdržela za zápas večera se Ševčenkovou?

Média rozmáznou, že jsem dostala 50 tisíc dolarů a většina lidí si myslí, že mám milion v kapse, ale nevidí, že hned v Americe si strhnou 30 procent a to nejsou jediné náklady, které jsou s bonusem spojené. Nicméně, je to příjemná odměna a motivace, která určitě napomůže kvalitní přípravě.