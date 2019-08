Tyson šokoval hláškou: Měsíčně vykouřím marihuanu za milion

Tyson má k marihuaně blízko. Na začátku minulého roku se zúčastnil otevírání čtyřiceti akrového ranče, kde měla být polovina vyčleněna na pěstování této rostliny. Boxerská legenda koupila pozemek v lokalitě, kde žije patnáct tisíc lidí, a to jihozápadně od Údolí smrti, což je nejsušší, nejteplejší a nejníže položené místo Kalifornie.

V pondělní epizodě podcastu s názvem „Hotboxin" Tyson prohlásil, že on vykouří marihuany za 40 tisíc dolarů měsíčně, což je v přepočtu milion korun. „Na farmě vykouříme 10 tun trávy za měsíc," přidal se bývalý hráč amerického fotbalu Eben Britton. Jejich slova přinesl také server CNN.

„Je to šílené?" reagoval Tyson, i když se zdálo, že zná odpověď. Přítomný rapper Jim Jones jen vytřeštil oči. "To je hodně trávy. To musíte kouřit nonstop, každou sekundu."

Lékařská marihuana byla v uplynulých letech ve státě Kalifornie legalizována a Tysonův ranč při startu chtěl zkoumat, jak může rozvinout její klinické přínosy pro pacienty.

První bitku zažil Tyson už v devíti letech. Kamarád mu zabil holuba. „Byl jsem divoký dítě, ukradl jsem taky několik kol. V rodině to nebylo ideální, svoji roli hrály alkohol i drogy. Byl jsem průšvihář, užíval jsem si to, ale byl jsem špatný kriminálník," rozpovídal se o svém životě při návštěvě v Praze na konci minulého roku.

Do dvanácti let byl dvaatřicetkrát zatčen. I tohle patří k životu šampiona. Nechyběly ani drogy. A jak se zdá, marihuana ho stále baví.