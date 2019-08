Olympijský šampion je rozhozený. Pro bitvu o medaile ho má naladit skákající tělocvična

Už v sobotu zamíří výprava českých judistů do Japonska, kde se koná mistrovství světa. Sedm členů reprezentace absolvuje pětidenní aklimatizační kemp v lázeňském městě Beppa. Až následně se přesunou do Tokia, kde se bude bojovat o medaile v hale Budókan, která hostila olympijské hry 1964 a bitvy pod pěti kruhy přivítá i v příštím roce.

„Japonci si pamatují gymnastku Věru Čáslavskou, která na olympiádě v Tokiu získala tři zlaté a jednu stříbrnou. Velice si považují i přítomnosti olympijského šampiona z Ria Lukáše Krpálka, a tak se částečně podílí na nákladech kempu," říká šéftrenér reprezentace Petr Lacina.

Krpálek doufá, že soustředění v lázeňském městě mu pomůže dostat se do ideální formy. „Poslední tréninkový kemp v Maďarsku mě rozhodil. Byl jsem fakt špatný a aktuálně mám hodně smíšené pocity. Ale věřím, že v Japonsku se naladím, abych porážel na šampionátu nejlepší a dokázal jsem bojovat o medaili. Vždy se o nás hezky starají, mám tu zemi moc rád," vypravuje Krpálek, který je Japonsku mezi judisty hodně váženým hostem. „Hodně si považují, když se mohou prát s olympijským šampionem," přitakává Lacina.

Judista Lukáš Krpálek s manželkou Evou

Vlastimil Vacek, Právo

„Když mě v tréninku hodí některý z domácích borců, tak celá tělocvična skáče radostí. Při posledním kempu jsem zase jednoho naháněl, až málem z tělocvičny utekl. Těším se, vždy tamní přípravu provází skvělá atmosféra," vysvětluje Krpálek. „Lukáš vždy v tréninku Japončíky masakruje, což je pochopitelně vynikající pro jeho sebevědomí. Dostane se do skvělé pohody," přitakává Lacina, že japonský přípravný kemp by měl Krpálka dostat před šampionátem do ideálního rozpoložení.

V nominaci pro šampionát je šest mužů a jedna žena. Vedle Lukáše Krpálka (kategorie nad 100 kg), se představí David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov ml. (do 66 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg), David Klammert a Jiří Petr (oba do 90 kg). Debut na mistrovství v kategorii nad 78 kilogramů čeká Markétu Paulusovou.