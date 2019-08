Nečekaná výměna, Češky jdou proti sobě! Slovenka je mimo hru

Zranění ve sportu dokáže hodně změnit a ovlivnit i další v řadě, kteří si dosud žili svým životem. I proto jeden příběh v kleci proti sobě postaví nečekané duo. Eva Borodáčová nemůže nastoupit do finále Projektu Y, ze hry ji vyřadila zranění z prvního zápasu, proto se 14. září na galavečeru organizace OKTAGON MMA proti sobě postaví v Bratislavě Kateřina Klinderová a Ivana Hašková. Prvně jmenovaná s Borodáčovou prohrála na Štvanici na body. S vítězkou měla jít do boje právě Hašková. Nepůjde. Navíc, žádné finále, je tu bitva o finále. To proběhne až na začátku příštího roku na prvním galavečeru této organizace v roce 2020. V něm Borodáčová nastoupí proti vítězce z Bratislavy.