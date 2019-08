Anglická hvězda mění sport. Tvrďák naskočí do MMA

Skončil v jednom z nejtvrdších sportů, naskočí do dalšího. Bývalý anglický ragbyový reprezentant James Haskell se měl dohodnout na smlouvě s organizací Bellator, která patří mezi světovou špičku v MMA. „Miloval jsem každou minutu své kariéry a cítil jsem se opravdu poctěn, že jsem hrál s výjimečnými hráči a také pro nim,“ řekl pro thesun.co.uk před třemi měsíci.

Před pár dny Bellator ohlásil, že odhalí „mezinárodní podpis." Více bude známo příští středu, kdy měl být oficiálně představen nový muž těžké váhy, píše server mmafighting.com. Bez sedmi centimetrů dva metry vysoký ragbista váží kolo 120 kilo. Podle anglického severu už trénoval v London Shootfighters, kde má svůj sportovní domov Karlos Vémola.

"Odchod do důchodu je pro mě evidentně opravdu obtížné rozhodnutí. Profesionální ragby bylo středem mého života opravdu dlouho, je obtížné si představit život bez něj. Do budoucnosti se dívám s obrovským vzrušením," řekl při loučení Haskell, který během dvanácti let odehrál za Anglii 77 zápasů. Novým adrenalinem se má stát klec.

Bývalá hvězda anglické reprezentace by měla zápasit v těžké váze a debut si patrně prožije příští rok.