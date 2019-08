Jeden chce soupeře potrhat, druhý je rád, když protivník prosí, aby ho nechal. Teď se potkají v kleci

Vyhecovaná bitva a hlavní zápas večera pro galavečer organizace OKTAGON MMA v Bratislavě se blíží. Slovák Tomáš Deák a Čech Filip Macek a jejich řežba v bantamové váze. Dva sportovci do 61 kilogramů, kteří mistrně ovládají své řemeslo v kleci. Tato dvojice vstoupí jako poslední do oktagonu 14. září na stadionu Ondreje Nepely.

„Věřím, že budu ve všem dominovat, takže by si měl dát pozor na všechno, takové je MMA. Zkoušel na mě různé trash talky, dával na sociální sítě obrázky, kde si ze mě dělal srandu, mám to rád, tohle mě víc motivuje a vyhecuje do zápasu. V kleci budu připravený ho potrhat, tím jsem si jistý," citoval Deáka server joj.sk.

Osmadvacetiletý Slovák má bilanci 19 výher a 9 porážek. Pět posledních duelů vyhrál. Stejně starý Čech má na svém kontě 21 vítězství a 14 proher, také on si drží pět výher v řadě, navíc všechny přišly už v prvních kolech, soupeři mu vzdali.

Filip Macek, zápasník MMA.

OKTAGON MMA

Deák je podle serveru fightmatrix.com světové číslo 91 v bantamové váze, Macek je numero 164. Teď si to rozdají o historicky první pás organizace OKTAGON MMA v bantamové váze.

„Nejraději mám sumbise, když člověk musí poprosit, abych ho nechal. Nejlepší by bylo ukončení na vzdání. Tomáš je jiný, kvalitnější, ale nic závratného by tam nemělo být, nic nového nevymyslí. Pás přivezu domu," řekl v rozhovoru pro pořad Na Férovku Macek.

Bratislava v polovině září uvidí na galavečeru organizace OKTAGON MMA čtrnáct zápasů. Do klece se postaví šestadvacet chlapů a dvě ženy. Svůj fight ve slovenském hlavním městě zažije také Ľudovít Klein, Samuel Krištofič, Robert Pukač, Jeremy Kimball, Leo Brichta. Souboj těžkých vah obstarají Martin Buday s Danielem Dittrichem. Tito dva předvedou v kleci téměř 240 kilo živé váhy.