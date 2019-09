Učí se znovu chodit! Bůh chraň, abych musel znovu na operaci

Nečekaný sled událostí a poté verdikt: 6. července zápas, porážka, za dvanáct dnů operace kolen a poté lékaři vynesli ortel, že si Santos bude muset dát od tréninku pokoj až na osm měsíců. Situace na konci srpna? Muž s přezdívkou Kladivo možná pár týdnů stáhne.

„Díky bohu, jde to skvěle, všechno jde lépe, než se očekávalo, uzdravuju se opravdu rychle, to je nádhera," citoval Brazilce server mmafighting.com. I přes povzbudivé informace pětatřicetiletý bojovník do tréninkového drilu nespěchá.

„Někteří sportovci procházejí podobnými chirurgickými zákroky a někdy musí znovu pod nůž, protože jejich léčba nebyla dostatečná, tímhle si já nechci projít. Vrátím se, až budu na sto procent v pořádku. Bůh chraň, abych musel znovu na operaci," usmál se muž, který v únoru také zápasil v Praze.

Santos stál v červenci před velkou výzvou, zdí, kterou chtěl svými kladivy rozbourat. Jones nikdy nepoznal K.O. Tento fakt se nezměnil ani po jejich vzájemném duelu, který dvaatřicetiletý Američan vyhrál na body.

Pokud jde o dalšího soupeře, Santos by neměl problém ukázat opět na Jonese. Žádný lehčí soupeř po návratu na rozehrání. „Zůstává šampionem, dokud se nevrátím."

„Jones nikdy nebojoval s nikým jako jsem já. Nemám co skrývat, žádná tajná strategie. Předvedu tlak a on to ví. Dokáže se s tím vypořádat? Realita zaklepe na jeho dveře! Já jsem realita. Nemám co ztratit," pravil Santos před svým posledním fightem. Ztratil. Musel na operaci a teď se učí chodit. Za pár měsíců může ale opět stát v kleci a být hrozbou, kladivem, jak ho svět MMA zná.