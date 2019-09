Tenhle příběh se bude vyprávět i po mé smrti, tvrdí Vémola

Věří, že ho čeká výjimečný večer a zápas, ve kterému mu před téměř dvaceti tisíci fanoušky rozhodčí zvedne ruku na znamení velkého československého vítězství. Karlos Vémola očekává osudový den 9. listopadu, tak on si plánuje, píše scénář ve své hlavě, který předkládá světu. On má o duelu s Attilou Véghem v O2 areně jasnou představu.

„Příběh je ten, že budu československá jednička. Ať se to někomu líbí, nebo ne, tak ten příběh se bude dlouho vyprávět, i po mé smrti. Dvacet devět let dřiny pro tenhle zápas, tak to beru já," zveřejnil čtyřiatřicetiletý zápasník na instagramu.

Vémola uplynulých jedenáct zápasů v řadě vyhrál, naposledy prohrál v roce 2015. Jeho dvaatřicet zápasů MMA kariéry a proti němu v kleci zkušený Végh, který má za sebou třiačtyřicet fightů.

„Všechno, co jsem dělal, na to možná lidi zapomenou. Na zápas s Frankeinsteinem, na zápas v Ostravě, na všechny zápasy předtím možná lidi zapomenou, ale na tenhle nikdy nezapomenou. Já na něj nikdy nezapomenu, československé MMA na něj nikdy nezapomene a na ten moment, kdy mi rozhodčí zvedne ruku, protože český lev bude žrát první," je přesvědčen Vémola o své výhře.

První Čech v UFC a proti němu bývalý šampion Bellatoru. „Nejen, že půjde o zápas století, bude to můj životní zápas," je přesvědčený Vémola.

Jenže na druhou stranu oktagonu se postaví soupeř, který bude mít stejný plán - vyhrát. Po poslední porážce má čtyřiatřicetiletý Slovák větší motivaci. „Miluju trénovat. Dám jeden příklad. Alkoholik, když se ráno probudí a nemůže si dát panáka, tak se třese. My fighteři trénujeme každý den, když nemůžeme, je nám zle, potřebujeme to. Pokud nemáme zranění, fungujeme do smrti. Do přípravy dám vše a vyhraju," vyhlásil už v červnu Végh.

