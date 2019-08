Chytrý Krpálek poslal soupeře do knihovny. Teď ho čeká nebezpečná krabice

Když vyčerpaný Nizozemec Roy Meyer odcházel z tatami útrobami historické tokijské haly Budokan, do novinářských mikrofonů prohodil: „Krpálek byl prostě chytřejší. Asi budu muset zajít do knihovny nastudovat si knížky o judu.“ Světová osmička kategorie nad 100 kg byla třetím soupeřem, kterého judista Lukáš Krpálek vyřadil na své cestě světovým šampionátem. Od medaile ho dělí jedno vítězství, od zlata dvě. Semifinále olympijského vítěze čeká kolem 19.30 místního času (12.30 SELČ, vstupy na ČT sport).

Lukáš Krpálek oslavuje postup do semifinále mistrovství světa.

Byla to pro Krpálka s Meyerem pořádná lopota. Zatímco v předchozích kolech si se Srbem Žarkem Čulumem i Šakarmamadem Mirmamadovem poradil na zemi ještě před koncem časového limitu, bitva s robustním Nizozemcem dospěla až do zlatého skóre, tedy judistického prodloužení.

„Lukáš se do ničeho nehnal, protože to první dlouhatánské držení, z něhož se Meyer zázračně a poprvé v životě dostal, mu sebralo hrozně moc sil,“ viděl ze své stoličky u tatami Krpálkův kouč Petr Lacina.

Lukáš Krpálek během čtvrtfinálového zápasu MS s Nizozemcem Royem Meyerem..

Issei Kato, Reuters

Právě v ten moment se projevila chytrost české hvězdy. „Na loňském mistrovství světa vedl na wazari, chtěl soupeře Kokauriho ohrozit, a to byla chyba, která se mu vymstila. Tady dával jen takové lehké útoky, na jistotu až do konce,“ líčil Lacina.

Na tatami strávili oba judisté celkem pět minut a 34 sekund, když Meyer dostal od rozhodčích osudné třetí varování za pasivitu. „Moc pohledné utkání to nebylo, ale to neřešíme. Úkolem bylo vyhrát a po taktické stránce to bylo od Lukáše stoprocentní,“ pochválil kouč svého svěřence.

Lukáš Krpálek (v bílém) ve čtvrtfinálovém souboji s Royem Meyerem na MS.

Issei Kato, Reuters

Po tříhodinové pauze oddělující kvalifikační a finálový bok čeká Krpálka v semifinále Kim Minjong. Mladík, který teprve v pondělí oslaví devatenácté narozeniny, je zase úplně jiným typem judisty než Mayer. „Je to taková krabice,“ vystihl Lacina Korejce, jenž disponuje vysokou váhou, ale ne výškou.

S Krpálkem se potkal před čtvrtrokem v Číně. „Byla to dlouho remíza, Lukáš byl lepší, ale čtyři sekundy před koncem tam zkusil chvat seio-nagu a Korejec kontroval. Zariskoval, ale třeba mu to pomůže jako zkušenost s Kokaurim,“ věří trenér.

Jak může semifinálový zápas vypadat?

„Korejec bude kolem Krpoše skákat a je nebezpečí, že půjde pod něj, zkusí se mu trefit mezi nohy a nabalí ho na sebe,“ varoval Lacina, zatímco Krpálek si odjel odpočinout do hotelu Tokyo Dome, který účastníci šampionátu v blízkosti baseballového stadionu a zábavního parku obývají.

„V rozcvičovně mi Lukáš říkal, že to všechno ze sebe nemohl vypustit, otevřít ty okna a dvířka, aby to z něj vyšlo. Tak doufám, že je otevřeme přes pauzu,“ věří Lacina.

Druhé semifinále obstarají domácí Hisajoši Harasawa a zatím suverénně působící Gruzínec Guram Tušišvili. „To je strašlivá jízda, jako na všech posledních turnajích, které vyhrál. Je extrémně technický a rychlý u těch chvatů,“ smekal kouč.