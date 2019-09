Velké pozdvižení v miliardové Číně. Demolice za 42 sekund!

„V Pekingu jsem naposledy řekla, že budu první čínskou šampionkou, a to jsem udělala. Děkuji všem. Jmenuji se Čang Wej-li a jsem z Číny. Zapamatujte si mě," citoval server sports.yahoo.com zápasnici, která si připsala dvacáté vítězství v řadě v Šen-čenu.

Třicetiletá Číňanka má za sebou čtyři duely v UFC, nezaváhala v nich. Zajímavostí je, že svůj první profesionální MMA zápas prohrála, to bylo před šesti lety. Od té doby jen vítězná jízda, která hraje americké organizaci do not. Zvláště po víkendové demolici.

https://www.facebook.com/UFCCanada/videos/812912059111182/

Asie je obrovským trhem, který má velký potenciál k získávání nových fanoušků. Dopad zisku mistrovského pásu a růst zájmu v nejlidnatější zemi světa je dalším krokem rozšíření zájmu o tento sport, ze kterého si chce UFC ukrojit svůj díl. Jen Čína má 1,4 miliardy obyvatel.

Fanoušci viděli sice krátký titulový zápas, ale bavil je. Za 42 sekund dostali vše, co leckdy celý jiný duel nenabídne, a rozhodčí Leon Roberts musel fight předčasně ukončit. Pás získala domácí bojovnice způsobem, který mnohé šokoval.

„Tohle je můj styl. Takhle zápasím, jsem agresivní zápasnice," řekla o sobě Čang Wej-li. Slova, která potvrdila v oktagonu.