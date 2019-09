Tati, proč tě fotí a už půjdeme? Podívejte se, jak Krpálkův syn Tonda řádil před novináři

Judista Lukáš Krpálek je už se zlatem z mistrovství světa doma. Ač unavený z téměř sedmnáctihodinové cesty z Japonska, vzal na tiskovou konferenci po svém návratu i tříletého syna Tondu. Zvládnout odpovídat na otázky novinářů a zároveň se starat o malého klučinu, který chvíli nevydrží v klidu, nebylo nic jednoduchého. Čerstvý světový šampion v nejtěžší kategorii to však zvládl s přehledem.

„Tonda je hrozně akční dítě, pořád by někde něco dělal. Aby chvilku poseděl, to úplně neumí, přiznává tatínek Lukáš Krpálek. Syn ho na tiskové konferenci občas pěkně dirigoval. Sem teď mluv, nařizoval mu například a ukazoval přitom na mikrofony. Nebo mu během odpovědi zacpával pusu. To asi na znamení, aby se už šlo domů.

Při minulých akcích Tonda tátovi hodně fandil. Teď při zlatém mistrovství světa ale moc ne. Dostal totiž novou plastelínu, a ta ho zajímala víc. „Když mu manželka řekla, že je táta v televizi, tak odpověděl: Počkej, mám plastelínu. A hrál si s plastelínou. Táta ho moc nezajímal," popisuje se smíchem Lukáš Krpálek.

