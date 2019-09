Íránský judista odmítl odstoupit z MS a nyní se bojí o život

Íránský judista Sajíd Mollají minulý týden na mistrovství světa v Tokiu odmítl uposlechnout příkaz odstoupit ze soutěže do 81 kg, aby se nestřetl s izraelským soupeřem. Loňský mistr světa se nyní kvůli obavám o život nechce vrátit do vlasti a požádal o azyl v Německu.

"Potřebuju pomoc. I když mi úřady v mé zemi řekly, že se můžu vrátit domů bez jakýchkoli problémů, mám strach. Mám strach, že se může něco stát mé rodině a mně samotnému," uvedl Mollají na webu Mezinárodní judistické federace (IJF), jež o případu informovala.

Podle IJF chtěli íránští funkcionáři zabránit tomu, aby se Mollají střetl s izraelským spolufavoritem Sagim Mukim. Írán stát Izrael neuznává a tyto země jsou nesmiřitelnými nepřáteli. Aby se však Írán vyhnul jako v minulosti mezinárodní kritice za to, že jeho sportovec odmítne nastoupit proti Izraelci, nutil údajně Mollajího k odstoupení už před čtvrtfinále a poté před semifinále.

Obhájce zlata odmítl, v soutěži pokračoval a skončil bez medaile. Muki naopak získal zlato.

Na olympiádu se statutem uprchlíka?

"Několik minut před čtvrtfinále íránskému trenérovi zavolal první náměstek ministra sportu a nařídil mu, aby Mollajího stáhl ze soutěže," uvedla IJF. To se poté opakovalo před semifinále, kdy judistu se stejnou výzvou kontaktoval šéf národního olympijského výboru. Ten navíc Mollajího upozornil, že k domu jeho rodičů byly poslány bezpečnostní složky.

"Jsem bojovník. Chci bojovat, kdykoli mám příležitost, ale žiju v zemi, která mi to neumožňuje. Nemáme na vybranou, musíme poslouchat. Ale to, že jsem nastoupil, jsem udělal pro svůj život, pro svůj nový život," uvedl Mollají, který ještě v Tokiu požádal o pomoc prezidenta IJF Mariuse Vizera. Do Íránu se slavný judista vrátit nehodlá a v současnosti je v Německu, kde požádal o azyl.

O případu už byl informován i Mezinárodní olympijský výbor, jenž by mohl teoreticky umožnit Mollajímu start na olympijských hrách v Tokiu 2020 se statutem uprchlíka.