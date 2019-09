Ruský tank se vrací do boje. Žádný kolaps a ostudu tentokrát nečekejte

„Nurmagomedov se zdá být nesmrtelný. Poirier má za sebou velké zápasy a výhry s těmi nejlepšími, a tak je vždy šance na výhru. Pokud se tak stane, má podle mě větší šanci v postoji. Není to tím, že by měl špatnou zem, ale Nurmagomedov dokáže své soupeře na zemi válcovat jako tank, a tak bude podle mě i zápas probíhat, takže tipuji jako vítěze Rusa," je přesvědčený Milan Tomeš, trenér hradeckého Good Luck Gymu.

Kdo komu vnutí svůj styl boje, bude mít větší šanci. "Chabib určitě bude chtít Poiriera dostat na zem. Myslím, že se mu to i podaří. Otázka je, zda ho tam udrží. Poirier má hodně zbraní, kterými může Rusovi znepříjemnit život. Ať skvělým postojem, ve kterém bývá přesný a agresivní nebo výbornou prací na zemi, kdy dokáže přebrat poraz škrcením a zápas ukončit. Tipuju, že to půjde na pět kol, po nichž se bude radovat Američan," myslí si Daniel Barták, trenér z pražského Penta Gymu.

Chabib Nurmagomedov, neporažený šampion UFC.

Svůj pohled má i kouč, který stojí celou kariéru za Jiřím Procházkou, šampionem japonské organizace Rizin. "Favorit je určitě Nurmagomedov. Má dobrý pohyb, dokáže hrozit v postoji, to ukázal s McGregorem. Jeho hlavní zbraní je wrestling, kardio a ground and pound. Poirier má skvělý box a překvapivé kontry, ale chybuje v kombinacích, kdy občas zůstává nebo propadá, což je přínos pro Nurmagomedova. Poirier by ho mohl natrefovat, jeho chyby ale Chabib potrestá," vidí titulovou bitvu Martin Karaivanov z Jetsaam Gymu Brno.

Do rozsáhlé úvahy se pustil zkušený trenér André Reinders, který vidí favorita, ale záleží na vývoji duelu. V MMA se může stát cokoliv. Tady se proti sobě postaví elitní světoví hráči.

„V tomto zápase je favoritem neporažený Chabib Nurmagomedov. Vše mu hraje do karet, zápasí v podstatě na domácí půdě přátel z SAE. Někdo by mohl namítat, že jeho pauza byla příliš dlouhá, ale on nikdy nezápasil příliš často a takové tempo mu vyhovuje. Na druhou stranu je sice těžké sázet proti někomu, kdo ještě neprohrál, ale Dustin má zbraně, kterými dokáže Chabiba porazit. Rád dostává soupeře pod tlak údery, je přesný a dostatečně tvrdý, aby si získal Chabibův respekt a držel ho ve vzdálenosti, kde potřebuje. Má dostatečně dobrý wrestling, jistě lepší než Conor. Pokud ho dokáže Chabib několikrát hodit a demolovat na zemi, dokáže ho zlomit a v pozdějších kolech ukončit. Pokud dokáže alespoň větší část prvních dvou kol Poirier udržet v postoji a trefovat, jeho šance na vítězství se tím může velmi zvětšit a může vyhrát ve třetím, nebo ve čtvrtém T.K.O."

Minulý duel Nurmagomedova skončil ostudou. Dagestánec uškrtil téměř před rokem Conora McGregora, získal pás šampiona, jenže poté přišel zkrat. Nechal se vyprovokovat, přeskočil pletivo a vrhl se mezi fanoušky, k tomu byl McGregor inzultován přímo v kleci a opustil oktagon ještě před oficiálním vyhlášením.

„Omlouvám se," řekl několikrát vítěz, který místo oslavy řešil pořádný průšvih. "Nepoznal jsem větší zklamání a znechucení," nechal se slyšet šéf UFC Dana White. Slova, krerá padla pár hodin po světové ostudě.

Hrozí kolaps i nyní? "Nemyslím si, že by hrozil podobný zkrat jako po zápase s McGregorem. S Conorem to přerostlo v nenávist díky útokům na rodinu a náboženství, a navíc tam proběhl i fyzický útok na autobus, kde došlo ke zranění," nečeká vyhrocený konec Tomeš. Stejný pohled má i Barták. "Další pozápasový zkrat nečekejme. Tenhle fight není tak osobní a vyhrocený jako s Conorem. Zde půjde v uvozovkách jen o pás UFC šampióna, o nic jiného."

I třetí pohled neočekává, že by se měla ostuda opakovat. "Zkrat nenastane. Chabib si je vědom posledního incidentu, k tomu tam nyní není nenávist k soupeřovu rohu," dodává Karaivanov.