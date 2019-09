Gentleman vs. neporažený král z klece. Dojde na historickou bitvu?

Neporažená zářící hvězda a proti ní žijící legenda. Duel, který by nadchl všechny, kteří sledují MMA. Na jedné straně Chabib Nurmagomedov, šampion lehké váhy organizace UFC. Na druhé straně oktagonu Georges St-Pierre, zápasník, kterého svět obdivuje za jeho výkony, přístup ke sportu. Jeden den, jedna noc, jeden zápas, na který by se vzpomínalo roky, zapsal by se zlatým písmem do světové kroniky MMA. Dočkají se fanoušci tohoto luxusního dárku?

Vrátí se ještě jednou do klece Georges St. Pierre? Soupeř s velkým jménem by tu byl.

Prezident UFC Dana White dostal před pár dny otázku, zda by chtěl Nurmagomedov v lehké váze kanadského bojovníka. Mlčel, dal si dlouhou pauzu, než odpověděl. Poté vyřkl jediné slovo. „Jistě".

Dagestáncký Orel si drží snovou bilanci - 28 výher a žádná porážka. St-Pierre je sice ve sportovním důchodu ... Ale. Naposledy zápasil před dvěma lety, když uškrtil Michela Bispinga. Návrat po téměř čtyřech letech a šestadvacátá výhra, deset let už nepoznal porážku.

Pokud by došlo na tento souboj, oba by jen stvrdili svůj odkaz, který v MMA zanechali.

Osmatřicetiletý St-Pierre, který má také přezdívky "Rush" nebo "GSP," nepatří k nejmladším, ale stále jde o jméno, na které fanoušci slyší a chtějí ho vidět v oktagonu. Komplexní bojovník, který umí postoj i grappling. V MMA má 26 výher a 2 prohry. Je považován za jednoho z nejlepších zápasníků v historii MMA.

Když Nurmagomedov o víkendu v Abú Dhabí ve třetím kole uškrtil Američana Dustina Poiriera, vyrojily se okamžitě spekulace, kdo bude dalším sokem v cestě.

Conor McGregor by chtěl odvetu v Moskvě. „Nulová šance, že dostane zápas s Chabibem. Už jsme ho porazili, už jsme mu nakopali zadek," řekl pro tmz.com manažer ruského zápasníka Ali Abdelaziz.

Tony Ferguson by chtěl šampiona taky. Jak říká Karlos Vémola. "Další v řadě". „Toho nikdo neřeší, nikoho nezajímá, co říká," odpálkoval dalšího soka manažer.

A co Georges St-Pierre? „On bude další. Pokud bude chtít Chabib bojovat, byla by bitva s GSP obrovským zápasem. Znám ho deset let a vím, že by chtěl fight s Chabibem," řekl také Abdelaziz.

Chabib Nurmagomedov (u klece) obhájil pás šampiona lehké váhy na galavečeru UFC 242 v Abú Dhabí, když ve třetím kole uškrtil Američana Dustina Poiriera.

Christopher Pike, Reuters

A kde by se mohl magický duel uskutečnit? „Rok 2019 je možný, Kanada a stadion pro šedesát tisíc fanoušků. Leden, únor, březen, duben, na tom nezáleží," dodal také Abdelaziz.

V listopadu 2017 New York zažil neuvěřitelnou noc. V legendární hale Madison Square Garden se konal podnik, který nesl název UFC 217. Galavečer roku bojových umění přinesl tři velká překvapení ve třech titulových zápasech. Jeden měl kanadskou stopu.

Georges St-Pierre, muž, který psal historii tohoto sportu, se vrátil po čtyřech letech, navíc šel o váhu výše - a proti němu Michael Bisping, který měl v UFC nejvíce výher. Tentokrát nezvítězil. Ani po čtyřech letech GSP nezapomněl nic ze svého umění. Levý hák, lokty a škrcení, Bisping na konci třetího kola skončil. Fanoušci měli svého hrdinu zpět.

„Neskutečná atmosféra, cítím se skvěle, díky všem. Tohle je nejlepší noc v mé kariéře," vzkázal St-Pierre fanouškům na svém facebooku.

Co si dát ještě jednu velkou jízdu v kleci? Oběma by slušela! Gentleman bojových umění vs. současný neporažený král.