Když jedna rána pošle protivníka k zemi. Bratislava zažila nečekané konce

Celý galavečer před více než osmi tisíci fanoušky otevřeli Lukáš Dvořák a Giorgi Kvelidze z Gruzie. Neporažený český zápasník soupeře ve druhém kole uškrtil a připsal si třetí výhru v MMA. Poté spokojeně odešel s dcerou v náručí.

Souboj o tvrdší bradu předvedli Marek Mazuch a holandský talent Pim Kusters. Žádné vyčkávání, ve hře létaly přestřelky, které diváky bavily. Oba dokázali po ráně posadit soupeře na zem, přesto zápas stále pokračoval a rozhodnout museli bodoví rozhodčí, ti určili za vítěze Mazucha.

Slovák Martin Buday porazil Daniela Dittricha z Ostravy, když mu nasadil páku na ruku.

Kateřina Klinderová vs. Ivy Hašková, semifinále projektu Y, vítězka měla už dopředu jasnou další sokyni, finále s Evou Borodáčovou. Bratislava zažila český souboj na slovenské půdě. Po půl minutě zápasu trefila přesnou zadní Klinderová a soupeřka se poroučela k zemi, ta poté schytala ještě několik ran a loktů, přesto první kolo přežila. Tohle byla ale předehra, ve druhém kole jedna rána vše otočila a duel ukončila. Hašková předvedla přesný útok na bradu a na světě bylo K.O. V devatenácti letech a v premiéře v oktagonu si připsala výhru, uspání soupeřky a k tomu ještě finálovou bitvu, která se odehraje patrně na začátku příštího roku.

Po jediné dámské bitvě vkročili do klece Lukáš Pajtina a Jaroslav Jartim. I zde se diváci nedočkali všech kol. Ve druhém Jartim natlačil soupeře na klec, trefil koleno, přidal údery a Slovák zažil tvrdý konec, v polovině duelu přišla česká radost.

Tvrdý souboj našel vítěze. Daniel Hromek porazil Igora Daniše ve 2. kole na T.K.O.

Souboj mladých bojovníků a také velkých příslibů. Dvaadvacetiletý Slovák Ronald Paradeiser a o rok mladší český bojovník Leo Brichta. Tentokrát zůstala radost pod Tatrami, ve druhém kole vyhrál Paradeiser, když nasadil páku na ruku a soupeř vzdal.

Jeremy Kimball dvakrát porazil Miloše Petráška a 9. listopadu by se mohl v O2 areně potkat s Viktorem Peštou. Dojde na střet dvou bývalých zápasníků slavné UFC? Jenže americký Grizzly v Bratislavě tvrdě narazil. Sestřelil ho Timo Feucht, který přijel s vizitkou sedmi výher a jedné porážky. Všechna vítezství získal před limitem. Ze své série neuhnul ani na Slovensku. Kimball šel po dvou minutách u klece do kolen, tam ho poslala Němcova přední ruka a Američanovi zbývalo pár sekund ze sobotního představení. Po pár ranách rozhodčí ukončil očekávaný souboj nečekaně brzy.

Favorit Ludovít Klein ukázal převahu, ale Joao Puolo z Brazílie dlouho vzdoroval.

Velkým tahákem pro fanoušky byla bitva dvou šampionů a ve světovém měřítku uznávaných bojovníků v thajském boxu. Igor Daniš a proti němu Daniel Hromek, který nastoupil v Bratislavě v masce. Zápas jako žiletka. Daniš se dvakrát podlomil po úderech v kolenou, ustál je, jenže třetí nálož byla konečná, a to ve čtvrté minutě úvodního kola. „Jsem radši, když mi lidi nevěří, je na čase, aby začali věřit," řekl po výhře vítěz, který předvedl smrtící kombinaci - přední, zadní, loket, koleno - výhra.

Dva těžkotonážní bijci, oba měli celkem 229 kilo. Slovák Martin Buday a Daniel Dittrich z Ostravy. Buday ve druhém kole ukončil souboj po 73 sekundách, když nasadil páku. Teď slovenského obra čeká Michal Martínek, který je v těžké váze šampionem organizace OKTAGON MMA. „Další má cesta je jasná, titul," řekl ještě v kleci. „Budu se těšit na válku s Martinem, on váží jako kamion," stačil reagovat Martínek.

Bitva dvou Slováků o krále Bratislavy. Samuel Krištofič (vpravo) s přehledem porazil Robo Pukače.

Favorit Ludovít Klein a Joao Puolo z Brazílie. Oba předvedli taneční nástupy, jenže vítězný taneček si mohl v kleci připsat jen jeden. První kolo vyhrál Klein, druhé mělo stejný průběh, Brazilec se držel, pro mnohé překvapivě. Ve třetím přišel nekompromisní konec. Kop na hlavu a konec po minutě. K.O. a do klece pro jistotu naběhli lékaři, Brazilec s pomocí odešel, fanoušci ale oslavovali svého hrdinu. „Super atmosféra, mám nejlepší fanoušky, děkuju. Byl jsem přesvědčený, že ten kluk bude tvrdý a hodně vydrží na tu svoji hlavičku. Není dobré podceňovat soupeře," ocenil Klein kvality soupeře, a ještě si do televizní kamery stihl říct o kontrakt v UFC. Uslyší a vyslyší ho prezident nejprestižnější světové organizace Dana White?

Pětadvacet minut slovenského adrenalinu v bitvě o Bratislavu předvedli Samuel Krištofič a Robo Pukač. Jasným vítězem se stal prvně jmenovaný. Pukač předvedl v pátém kole záblesk, ale neuspěl, Pirát vše uhasil a byl si svým vítězstvím tak jistý, že ještě před vyhlášením vyskočil na klec a slavil. Poté si řekl o dalšího soupeře. Boj o pás šampiona prohrál na jaře s Davidem Kozmou, toho ještě v kleci vyzval. „První zápas ti vyšel, jsem tu, neschovávej se v Rusku," vzkázal Kozmovi, kterého čeká za pár týdnů zápas v organizaci RCC.

Tomáš Deák získal pás organizace OKTAGON MMA, když v bantamové váze porazil na body Filipa Macka.

Vrcholem večera byla bitva o trůn bantamového krále a pás šampiona organizace OKTAGON MMA ve váze do 61 kilo. Slovák Tomáš Deák a Filip Macek z Prahy. Český zápasník si při nástupu vyposlechl pískot, domácí borec zažil opačné chvíle.

V prvním kole šel Macek asi desetkrát na záda po kombinacích Deáka, ale nebyl otřesen, šlo o taktiku, chtěl se bít na zemi, ne v postoji. Tento scénář někteří fanoušci nelibě nesli a pískali. Slovák ale na zem nechtěl. Od druhého kola až do konce si slovenský zápasník držel převahu, on byl aktivní a trefoval.

Poslední fight večera došel až do posledního možného okamžiku, po pětadvaceti minutách si vysloužil Deák potlesk ve stoje, všichni tři rozhodčí ukázali na něho. „Jsem hodně rád za tento pás. Když jsem dal údery a on padl, bylo to frustrující. Nechtěl jsem jít na zem, tam je šikovný, bál jsem se ho jako malý chlapec, přiznám to. Měl jsem velký respekt, chtěl jsem se bít a bít v postoji. Bili jsme se pět kol, byl to dobrý soupeř," přiznal nový šampion uznání Mackovi.