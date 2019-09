Osmnáct bojovníků ukončil před limitem a sen se naplnil. Muradov je v UFC!

Stále opakoval podobnou větu: „Chci do UFC, je to můj sen.“ S dalšími zápasy rezonovala také věta: „Možná jde o poslední zápas v Česku.“ Teď se pomyslné ucho utrhlo. Machmud Muradov podepsal čtyřzápasový kontrakt s americkou organizací. „Dnes oficiálně podepsaná smlouva s UFC na 4 zápasy. Stále tomu nemůžu uvěřit, můj sen se stal realitou. Nevím, co víc říct. Jsem vděčnej a šťastnej. Děkuji všem, co mi věřili, co mi věří a podporují mě. První Uzbek v historii UFC! Jdeme pro další výhru,“ napsal na svůj facebook devětadvacetiletý zápasník.