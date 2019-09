Borec a extrémní dříč se probojoval mezi elitu. A to i s kusem českého srdce

„Mach je to talentovanej borec, takže by se mohl prosadit, sám jsem na to zvědavý. Největší předností na váhu 77 kilo vidím v jeho fyzické kondici a síle," je přesvědčený Jiří Procházka, český šampion japonské organizace RIZIN.

Muradov posledních jedenáct bitev v kleci vyhrál. Celkem se jeho profesionální kariéra skládá z 28 duelů, 22krát vyhrál, 18 soupeřů ukončil před limitem. Teď překročí práh, kde bude důkladně prověřen. UFC, to je rychlejší a tvrdší jízda. "Opravdu si netroufnu říct, jaké bude mít šance. Ještĕ ho moc kvalitních zápasníků neprovĕřilo, tak jsem zvĕdav na srovnání se svĕtovou špičkou. Mach dĕlá atraktivní zápasy, a to UFC chce, takže tohle je velká přednost," říká David Kozma, šampion velterové váhy organizace OKTAGON MMA, kterého čeká za pár týdnů zápas v RCC.

Rozjetá uzbecká mašina a její zběsilý finiš na Štvanici.

Sport.cz, O2 TV Sport

„Jaké má šance v UFC zjistíme po prvním zápase v této organizaci, do té doby bych byl opatrný s nějakými závěry. Co se týče jeho předností, tak tady vidím jeho psychiku," myslí si Michal Hamršmíd, předseda Českého svazu MMA a organizátor galavečerů GCF.

Ač má uzbecké kořeny, Česko považuje Muradov za svůj druhý domov. Svojí otevřeností si získal fanoušky, jeho instagram má na 530 tisíc sledujících, to je třikrát více než Karlos Vémola.

"Myslím si, že šance prosadit se nemá Muradov vůbec špatné, ale těžko se předvídá. Často se vidí, že borec, který má všechny papírové předpoklady se prosadit, nakonec pohoří. UFC je zkrátka úplně jiný svět. Ale rozhodně mu budu držet palce. Největší přednost je podle mě jeho výbušnost. Taky by mu mohlo pomoct, že má silnou mediální pozici a tím pádem by si ho UFC mohlo chtít vybudovat a dávat mu hratelné soupeře," odhaduje možné kroky Viktor Pešta, který sám poznal, jak to v UFC chodí.

Muradova si všiml i neporažený americký boxer Floyd Mayweather, který ho vzal po svá miliardová křídla. Je součástí organizace TMT.

„Brzký ranní běh se šampionem. Když chcete být nejlepší, musíte trénovat s nejlepšími. Když vy spíte, my tvrdě makáme, takhle se dělají peníze. Každé ráno máte dvě možnosti. Spát se svými sny, nebo vstát a pronásledovat je," napsal Muradov v lednu na svůj facebook a přidal video s Mayweatherem. I podpora od tohoto sportovního fenoména mu pomohla dostat se do povědomí více vlivných lidí.

Machmud Muradov vs. Grzegorz Siwy. Když rozhodne koleno 10 sekund před koncem.

O2 TV

„Myslím si, že šanci má, jelikož je vyzápaseným a zkušeným bojovníkem. K tomu má dobrý věk, vyzrál v MMA. Do toho je extrémní dříč, který musí mít dobrou genetiku na jeho dva tréninky každý den. Jeho výhodou je jeho rychlost, kardio a fyzička. Myslím, že ani s psychikou nemá problém a umí s ní pracovat. Znám ho dlouhou dobu a fandím mu," drží palce Michal Martínek, šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA, který měl také šanci vkročit do UFC, ale zápas na „draftu" v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series prohrál.

Muradov rostl, za necelé tři roky zvládl jedenáct fightů, ve všech vyhrál. Spekulovat o jeho náročných a nenáročných soupeřích nemá cenu. Pokud by neměl kvalitu, americký kolos po něm nesáhne, nedá mu kontrakt na čtyři představení v kleci. UFC je lákadlo, zlatá brána, kde umí počítat, pokud zklamete, nebudete se líbit, přijde konec. Muradov je mezi elitou na začátku. Je na něm, aby se ukázal.

Jasná záležitost pro Machmuda Muradova v Liberci

Sport.cz

Kladné body a šanci uspět vidí i trenér Daniel Barták, který stál za vstupem Pešty do UFC. "Muradov přichází do UFC v pravý čas. Je to hotový zápasník, který má viditelné kvality. Jediná jeho nevýhoda je, že zápasí v nabité váhové kategorii, ve které bude těžké se prosadit. Ale i tak si myslím, že by mohl udělat zajímavé výsledky. Jeho přednosti jsou jasné. Skvělý postoj a výborná práce z top pozice na zemi. Jeho ground and pound je brutální."