Pro zápasnici Hockovou skončilo MS hned po prvním duelu

První ze dvou českých volnostylařek na mistrovství světa v zápase Lenka Hocková Martináková neuspěla a šampionát pro ni skončil porážkou v prvním kole. Ve váze do 57 kg podlehla 0:8 Američance Jenně Rose Burkertové, jež pak vypadla hned v následujícím duelu. Hocková Martináková měla šanci na pokračování v turnaji jen v případě postupu americké přemožitelky do finále.

Česká výprava má na šampionátu v Kazachstánu ve hře už jen jediné želízko, kterým je letošní vicemistryně Evropy Adéla Hanzlíčková. Pětadvacetiletá účastnice olympijských her v Riu vstoupí do soutěže ve váze do 68 kg ve čtvrtek. O nejlepší český výsledek v Nur-Sultanu se zatím postaral čtvrtfinálovou účastí a osmým místem zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov (do 97 kg).