Mžik, který vše změnil. Co bude dál po sportovní tragédii?

Zmizel ze světa, nereagoval. Sportovní osud mu nastavil do cesty zranění, loket v sádře a Patrik Kincl přišel o jeden ze svých nejdůležitějších zápasů v MMA kariéře. Kdyby vyhrál, šlo o by o jeden z nějvětších úspěchů českého bojovníka v historii. 14. září měl v Londýně v The SSE Areně ve Wembley bojovat o titul organizace KSW ve welterové váze s Chorvatem Robertem Soldićem. Jenže zbylo jen zklamání a přemýšlení, co bude dál. Ve středu třicetiletý zápasník z Hradce Králové promluvil, i když se mu dvakrát nechtělo.