Trénuji každé ráno a lžu sám sobě, že se vrátím do ringu, říká bývalý král těžké váhy

Odmítá spekulace, ale vždy si najde odpověď na položenou otázku. Vrátí se bývalý boxerský šampion těžké váhy ještě někdy do ringu? Vladimir Kličko má třiačtyřicet let a stále je v tréninku, i když svůj poslední zápas si připsal v dubnu 2017. Tehdy ho porazil Anthony Joshua, který se stal majitelem pásů organizací IBF, WBA a IBO. Před 90 tisíci ve Wembley se Kličko rozloučil s kariérou, ve které si připsal 69 duelů za více než dvacet let.