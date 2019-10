Budou platit české bomby na amerického válečníka?

Velká americká výzva čeká českého boxera Pavla Šoura. V sobotu se v Michiganu proti němu postaví domácí těžká váha Jermaine Franklin, který ještě v kariéře neprohrál. Změnu do statistik mu chce napsat evropská návštěva. Podle bývalého profesionála Lukáše Konečného, ale půjde o velmi těžký úkol. Duel je vypsaný na deset kol.

„Mám techniku, rychlost a sílu, abych ho porazil. Jsem ve skvělé kondici, tvrdě trénuju a věřím si na tento zápas. Franklin mě kvůli věku podceňuje, ale já mu ukážu, že se mýlí. Po posledním gongu mi zvedou ruku nad hlavu," citoval server boxingscene.com šestatřicetiletého českého boxera s přezdívkou Pablo. O víkendu bude poprvé bojovat v USA.

Za velkou louží boxoval před pěti lety i Konečný, který zde prohrál s Peterem Quillinem titulový duel organizace WBO. On šance českého zástupce nevidí v sobotu růžově. „Dostane do huby. První věc je psychika, druhý je styl. V Americe zažije úplně něco jiného, než doposud zažil. Tam narazí na něco úplně jiného. I když bude třeba lepším boxerem, tak ho Franklin sežere. Můj názor je, že Pavel nedoboxuje."

Šour má jiný názor." Sny se plní. Poblíž Detroitu budu bojovat s neporaženým americkým válečníkem. Já jedu zvítězit a rozdat český bomby," oznámil už před měsícem na sociálních sítích.

Za sebou má jedenáct výher a jednu porážku. O jedenáct let mladší Američan ještě neprohrál, všech svých devatenáct bitev vyhrál, třináct stylem K.O.

„To je to, na co jsem čekal, nemůžu se dočkat. Od posledního zápasu jsem zapracoval na stravě a regeneraci. Zaměřil jsem se na to, abych neplýtval údery. Budu mít lepší kondici, budu trpělivější a konečně fanouškům ukážu, proč jsem další skvělou těžkou váhou v Americe," pronesl Franklin, který je podle serveru boxrec.com ve světovém žebříčku číslo 64, Šourovi patří 109. příčka.