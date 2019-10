Nemluvit a poslouchat! Vítejte ve světě, který diriguje Muradov, zápasník UFC

Pátek 18:30: „Vítám vás na kempu organizace OKTAGON MMA," slova, která v sobě neskrývají nic ohrožujícího. Jenže jedna maličkost po pár minutách vše mění. Muradov během tréninku ztrácí svůj pověstný úsměv, který rozesílá mezi statisíce fanoušků. Tady ne, tady je koučem, který má naučit.

Tohle je svět, kde se nemluví a poslouchá. A to od první minuty. Úvodní rozcvička a drtivá většina protáčí oči. Intenzita, která mnohé hned na úvod dostává do kolen. Poté technika kopů, postřeh, kontry. Náplň prvních devadesáti minut je zakončena výživnou rozlučkou.

Na závěr úvodního dne deset minut pekla, které se protahuje. Každý trest v podobě třiceti sekund znamená další ránu do sebevědomí, další políček, který přidává na svíravé bolesti. Jeden selže, všichni pykají a makají navíc. „Jsme parta. Jeden z vás nedodělá cvik, všichni jedete znovu. Slyším sprosté slovo a dalších třicet sekund," vysílá Muradov jasný signál. Tady mnozí otevírají novou bránu svých sportovních možností. Vítá vás náruč rozmanitých prožitků. MMA je sportovní desetiboj, který láká, ale také trestná nepřipravené.

A všichni poslouchají trenéra.

OKTAGON MMA

Kdo nevydrží, nakládá ostatním další kládu, a na tohle se nechcete dívat. Ve stavu fyzického dna vás téměř čtyřicet očí probodává. „Když řeknu, pijete, když řeknu odcházíte, odcházíte. Nemluvte, poslouchejte, děkuji." Všichni přikyvují, na legraci a rebelství není čas ani nálada.

Po zahajovacím tréninku přichází rozkaz pro první ze tří sobotních drilů MMA kempu. „Ráno se bude běhat. Sraz v 6:30 v lobby hotelu Imperial. Jste tady, abyste trénovali, pokud se vám nechce, proč jste tedy jezdili?" Další krátká a úderná řeč, po které nikdo neočekává odpověď. Vše je přijato bez námitek. Muradův zákon je schválen.

Až večeře vrátí všem úsměvy. Tady je devětadvacetiletý zápasník ten, kterého všichni znají z rozhovorů, fotek a videí. Pohodář.

Sobota 6:30: Karlovy Vary ve tmě, poprchává a většina lidí na hotelu ani neví, že je sobota. Spí. My ne, vyrážíme běhat. „Uděláme fotku a jdeme zpátky do postele," nadhodí Muradov a pár nadšenců se chytá na udičku. Chyba, vtípek po ránu, který ne všechny rozespalé tváře pobírají.

V sedm hodin běžíme po karlovarské kolonádě a potkáváme turisty, kteří si u vřídel dopřávají první léčebné loky. Oni schovaní pod deštníky a mezi nimi banda, která seká kilometry. Nakonec jich je sedm. Málo? Kdo zná Vary, ví, že jde o kraj rázovitý, takže nahoru, dolů. K tomu sprinty s gumou, kterou drží Muradov. A pevně. Jako zkušený kočí. Nepustí, nepovolí. „Přidej, běháš jako holčička. Pomož si rukama, kolena výš. Makej, přijel si trénovat, tak ať si to pamatuješ."

Hlášky, které každý slyší a každý si bere to, co mu náleží. Jenže při sprintech do kopce se zelenou gumou velikostí koňských opratí si přejete jen jedno. Dočkat se cíle, vydržet s dechem a nezdechnout. Po pětačtyřiceti minutách dobíháme k osvětlenému hotelu. Je krásně, ale místní panoramata ještě nikdo nevnímá. My lapáme po dechu a za zdmi luxusního hotelu se stále spí.

Machmud Muradov ladí zájemce na kempu

Sobota 10:30: „Jedeme, jedeme. Skončíte, až řeknu. Jestli vás to nebaví, můžete odejít. Když něco vysvětluju, koukejte se, pak se ptáte, že nevíte." Ne, to předtím nebyla jen Muradova maska, trénink je jiný svět, ve kterém se maká a nežvaní. Dělící čára, která je jasně a nezaměnitelně vyznačena. Kdo ji překročí, toho sejme zamračený výraz a svraštěné obočí zápasníka UFC.

Dopoledne v režimu lapování, práce u klece a fyzičky. Tentokrát se zničující desetiminutovka natáhla o čtyři minuty. Kdo ráno neběžel, neměl odvahu vstát, nepřišel o svoji porci drilu, dočkal se výsadního postavení, za odměnu vyfasoval prodloužený set. V něm jsou samozřejmě půlminutové hříchy za nedodržení úkolů.

„Jsme tu parta, takže na oběd jdeme společně," hlásí uzbecký Čech, kterého o hodinu později čeká na hotelu focení. „Kámo, na pokoji mi přistálo šampaňské a mísa ovoce." Poděkování, že je právě tady a teď. Muradov neřekne půl slova, jde, nemá problém. Ví, že jeho živobytí není jen uzavřená klec, zpocené oblečení z tréninku, ale také prezentace. Své sociální sítě obstarává sám, na instagramu má více než 600 tisíc fanoušků, těm servíruje momenty svého života ve třech jazycích.

Sobota 16:30: Poprvé trénink nepřesahuje hodinu a půl. Na řadě jsou vitamíny do hlavy, v odborné terminologii MMA - sparingy. Laicky řečeno - jeden se snaží dát přes hubu druhému. Tady vše na ale pohodu, žádný úlet, žádný utržený a nekontrolovaný býček ze řetězu, který by lámal kosti a obličejům měnil barvy.

Pasování, nácvik takedownů, 10 kol sparingů okořeněných v pauze kliky, angličáky, dřepy, takže tímto se pauza na nadechnutí vynulovala a jako konečný bonbonek 10 kol ground and pound. Pytel dole, tělo nad ním a ruce v kvapíkovém tempu sázejí údery. S každým kolem navíc je dech hlubší, koordinace vázne a údery ztrácí dynamiku a sílu. Opět krok do světa, kde narážíte na dno.

Finále tohoto pestrého menu ukončuje třetí sobotní dril pod dohledem muže bez úsměvu. Ten nahazuje zase až po tréninku. Poté odpoví na otázky, mluví o svých zápasech, životě, co zažil.

Víkendový kemp pod vedením Machmuda Muradova skončil. Všichni přežili.

sp, Sport.cz

Neděle 10:00: Ranní nálada u jídelních stolů připomíná lehce vyhaslé baterie, které potřebují dobít, získat zpět energii. Jenže, kde brát? Všechna předchozí fyzická nálož dává o sobě znát, prostupuje celým tělem, nevyhne se žádné buňce. Krok pomalejší, gestikulace umírněnější, mysl pokornější, o to větší očekávání, co přijde na rozloučenou.

Je tu závěrečný trénink, na který se většina těší, a přitom si klade otázku - co bude, co Muradov vymyslí? MMA je dřina, pokud chcete uspět, musíte projít uličkou častého odříkání. Tenhle sport není pro každého.

Pohyb u klece, reakce, nástup do takedownů, práce na zemi s hlavou dotírajícího soupeře. Vysvětlování technik, možnosti, které můžete využít v reálném boji v oktagonu, sparingu. Pokud na vás vyzkouší víkendový učitel postřeh a nestíháte, pykáte, rukavice, lapa si vás najde. Plesk. Jestliže si vás natlačí na klec, jeho rameno se vám zaboří do těla jako kus dubového špalku, po kterém poznáte, že předchozí pokusy ostatních byly jen odvarem síly, načasování a techniky. Vítejte v jiném vesmíru.

Neděle 12 hodin: Konec! Muradov se se všemi loučí, fotí se, podepisuje plakáty, podává každému ruku a mizí zpět do svého světa zápasníka UFC, který je tolik líbivý pro tisíce fanoušků a dosažitelný jen pro promile se snažících a snících. Proto je svět UFC tak výjimečný a tolik sledovaný. Muradov je teď jedním z jeho vyvolených herců.