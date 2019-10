Porazil rakovinu a po dvou letech se vrací. Co vzkázal světu?

Skvěle rozjetá kariéra musela jít stranou. Zápasník MMA Aaron Aby musel vybojovat zápas s rakovinou varlat. Uspěl a za pár dnů plánuje návrat do klece. Waleský bojovník musel přerušit kariéru v roce 2017. K tomu trpěl cystickou fibrózou, genetickou poruchou ovlivňující plíce. Podle lékařů se neměl dožít dvaceti let. Nyní je mu devětadvacet. Za dva týdny se vrátí do oktagonu, 19. října bude bojovat na galavečeru EFN s Darylem Grantem. „Jsem nadšený, jde o pomyslnou čáru za minulostí, je to návrat do normálu,“ citoval šťastného sportovce server dailypost.co.uk.