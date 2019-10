Tvrďák je nadšený z miminka, pak jde do klece a ukončí chlapa. Zlomil mu nos

Nástup bez emocí, pečlivě oholená hlava a pohled jako od Fantomase. Takto nakráčel Carlsen do zápasu po šestileté pauze. Trénoval, nezápasil. Před pražským fightem porazil v kariéře například slovenskou ikonu Attilu Végha, narazil u něj také Luboš Vrňata, Lukáš Tureček. Tentokrát ale Dán poznal většího tvrďáka. Monster duel ukončil v prvním kole stylem ground and pound. Rány u klece rozhodly a hlavní zápas večera v Praze měl českého vítěze, ten naposledy prohrál v roce 2013 s Karlosem Vémolou.

„Rozhodl loket u klece, tím jsem mu zlomil nos a potom bylo pokračování snadnější. Myslel jsem, že bude zápas tvrdší," okomentoval duel Kníže, který se vrátil do klece po více než roce. Další bitvu nevylučuje. A možná brzy. „Mám nějaké nabídky ještě na tento rok, uvidím, jak se budu cítit. Zbytek volného času věnuju rodině, mám čtrnáct měsíců miminko, a to je zlato," nasadil „bručoun" Kníže úsměv.

Větší tréninkový dril na tento duel musel oželit, protože připravoval Machmuda Muradova na premiéru v UFC. „Přišel jsem o přípravný kemp v Polsku," přiznal zápasník, který zrušil sparingy s lidmi, které nezná, což je vždy větší zátěž na psychiku a lepší příprava na boj.

Zápas těžkotonážníků ovládl Ukrajinec Orlov. Soupeř to jen těžko rozdýchával

Sport.cz

Více jak čtvrt metráku živé hmoty. Pyramida v těžké váze a v malých rukavicích. I tuhle show si fanoušci užili. Michal Palec Reissinger a proti němu Jiří Stariat, 140kilový bývalý basketbalista. Kdo čekal rychlý konec, byl překvapen, duel si oba užili až do poslední sekundy, oba skončili na kleci vyčerpaní. Na body vyhrál nakonec Reissinger.

„S výkonem jsem spokojen. Před dvěma týdny jsem měl zápas v boxu a mám problém s pravou rukou. Věděli jsme, že bude velkej, nebezpečnej a bude dávat bomby," ohodnotil výhru vítěz.

Druhým soubojem pyramidy těžkých vah byl duel Vasila Ducára a Michala Janáčka. Zde na body vyhrál profesionální boxer Ducár, kterého ve finále v únoru čeká Reissinger. „Byl jsem přesvědčen o svém vítězství, takže mu to nemám za zlý, je tu novej," nerozhodilo vítěze opačné vyhlášení moderátora večera. Ten napoprvé vyřkl jmého soupeře, poté se opravil a také omluvil.

Český bojovník zápas odklepal

Daniel Brunclík vs. Alexander Shingarenkor, další MMA fight na kartě večera. Zde šlo o rychlý konec. Po necelých dvou minutách český bojovník zápas odklepal, poté co mu ruský soupeř nasadil páku na ruku. „Úžasný, perfektní," vystihl nadšený vítěz ve zkratce své pocity. Poté odešel na kafe a trdelník do centra Prahy. A Brunclík? „Půjdu na pizzu, dám si asi pivko a zpátky do tréninku."

Tomáš Fiala a Denis Farkaš. Další kvapíkové představení? Ne, Fiala masíroval soupeře na zemi, ten ale ukázal, že má tvrdou hlavu. Většinu zápasu proležel na zádech, když ho bojovník z Monster gymu válcoval, nakonec Fiala vyhrál na body.

Miroslav Dubovický padl před zraky přítelkyně Veroniky Kopřivové k zemi

Sport.cz

Radovan Gonšenica a Jevgenij Orlov. Střet těžkých vah. Gonšenica dostal v závěru úvodního kola nakládačku a do dalšího se mu už nechtělo. Byl fyzicky na dně. Ještě několik minut po zápase ležel opřený o klec a hluboce oddychoval. Na tohle představení jen tak nezapomene.

V oktagonu se představil také Jaroslav Číňan Poborský, který je českým rekordmanem, má více než sto zápasů v kleci, tentokrát prohrál s Václavem Holotou, pár sekund mu chybělo k přežití prvního kola.

Nekompromisní K.O. v prvním kole předvedla Martina Jindrová, která Ingu Kaledaiteovou utloukla na zemi. Kvapík předvedl také David Ziopulos, který přejel Jiřího Kopečného.

Bitva celebrit, tak označili organizátoři duel v postoji na galavečeru IAF. Miroslav Dubovický vs. Vilém Cao. Prvně jmenovaný je znám především kvůli své přítelkyni, kterou je Veronika Kopřivová, bývalá partnerka Jaromíra Jágra. Zápasu si fanoušci moc neužili. V prvním kole viděli K.O. To si připsal Dubovický, prohrál po 89 sekundách.