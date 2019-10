Šok se nekonal, mašina z klece UFC do Prahy nedorazila. Šance přesto žije

Velká rána nedopadla. Jedno zvučné jméno ladila organizace IAF na svůj první galavečer v Praze, který se konal 10. října. Hlavní zápas při premiéře s Petrem Knížetem si měl dát Nick Diaz, jenž má za sebou čtrnáct duelů v UFC. Naposledy zápasil v roce 2015. Je starším bratrem slavnějšího Nate Diaze, který se v květnu vrátil do klece a porazil Anthonyho Pettise. Tihle bráchové šli vždycky proti proudu, nikdo si nemohl být ničím jistý. Oni dva nikdy nenudili. "Nick je fenomén, showman a skvělý zápasník," poodhalil námluvy Petr Ondruš, jeden ze zakladatelů organizace IAF.

Proč jste se rozhodli slovit Nicka Diaze před prvním galavečerem IAF?

Nicka jsme chtěli pro Petra Knížete. Nakonec nenastoupil proto, že neměl zájem. Jednání probíhala ještě před posledním zápasem jeho bratra, a to nebyl proti.

Proč jste chtěli právě jeho, bylo záměrem přivést známé jméno a přilákat více fanoušků?

Nick je fenomén, showman a skvělý zápasník. Myslím, že jeho vzájemný zápas s Monstrem by přilákal spoustu diváků a mohla to být pro ně skvělá show. A to před zápasem i při něm (smích).

Jak drahý je takový zápasník, kolik chtěl za zápas?

Drahý by byl na naše poměry hodně (smích). Kolik přesně říct nemohu, ale prozradím, že šlo o kulatý násobek počtu diváků na naší poslední akci IAF 1.

Jednali jste přímo s ním?

Ano.

Měl speciální požadavky, přece jen jde o známé jméno se zkušenostmi z UFC...

Business třída pro tým šesti lidí (smích).

Je šance, že ho oslovíte znovu?

Určitě ho sem budeme chtít dostat.

Pokud nebude Diaz, přemýšlíte o jiném jménu?

Jsme v jednání s několika UFC veterány a již brzy oznámíme, kdo to bude a s kým půjde zápas.

Máte za sebou první galavečer, jak ho hodnotíte?

Velmi pozitivně a bereme to i jako investici do budoucna. Začali jsme natáčet již zmiňovanou reality show, takže plusy a mínusy teď neřešíme.

Co se nepovedlo?

Hodně věcí nám na místě vyhořelo, ale zvládli jsme to tak, že to snad divák ani nezaregistroval. Prodej lístků nám komplikovala smluvně daná ticketingová agentura, ale i přesto přišlo 2500 platících diváků, což bereme na první akci jako úspěch.

Kdy bude další turnaj?

Termín oznámíme velmi brzy, čekáme na potvrzení potřebných informací.

