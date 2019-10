Můžu boxovat s každým na světě, říká česká jednička. Získá titul?

Dalšího velkého zápasu se dočká český bojovník Vasil Ducár. Tentokrát nepůjde o MMA, K1, ale opět vkročí do ringu jako boxer. V červnu prohrál duel o pás světového šampiona organizace IBO v křížové váhové kategorii do 90,7 kg s Jihoafričanem Kevinem Lerenou z JAR na body a vysněný titul nezískal. Teď je tu další výzva, 16. listopadu souboj o mistrovský pás organizace WBC, který drží Francouz Herve Lofidi.

Ducár prohrál v profesionálním ringu jediný duel, a to se současnou světovou trojkou. V červnu byl nad jeho síly Lerena z Jižní Afriky. Předtím porazil Samuela Kadjeho, který je podle žebříčku nyní světové číslo 62. Nyní ho čeká boxer, který je na 67. příčce, samotný Ducár je o 36 míst výše.

Jak velký vliv může mít fakt, že soupeř bude boxovat doma, je šampionem a vy jste cizinec a vyzyvatel?

Velký vliv. Jsem přesvědčen, že pokud bude zápas alspoň trošku vyrovnaný, rozhodčí se přikloní k domácímu boxerovi. Budu muset být přesvědčivě lepší, nejlépe vyhrát před limitem. Plánuji urvat výhru.

https://www.facebook.com/vasil.ducar/posts/2764551140224443

Jaký má být váš vítězný plán?

Od začátku budu systematicky pracovat na soupeři, abych vyhrál každé kolo.

Žebříčkově jste výše, takže role favorita připadne vám?

To se uvidí až v ringu, žebříček není až tak důležitý. Ve Francii jsem už šel proti domácímu favoritovi, který byl výše postavený a zvítězil jsem. Žebříček, to jsou jen papírové předpoklady, bude rozhodovat aktuální forma. Co jsem soupeře studoval, věřím ve svoji výhru.

Co vám dal zápas s Lerenou, co můžete využít 16. listopadu?

Dal mi sebevědomí, že jsem natolik vyzrálý, že můžu boxovat s každým na světě. Navíc věřím, že tak kvalitní soupeř jako Lerena Lofidi není ani z poloviny.

Představení boxerů Herve Lofidi Věk 31 Výhry 12 Porážky 3 Pořadí ve světě 67. místo Pořadí ve Francii 4. místo Vasil Ducár Věk 29 Výhry 8 Porážky 1 Pořadí ve světě 31. místo Pořadí v Česku 1. místo

Kde se budete připravovat?

Budu trénovat víceméně po celém Česku - Znojmo, Brno, Praha. Jsem ve spojení s tím nejlepším, co česká boxerská scéna nabízí.

Zápasíte v boxu, K1, MMA, kam směřujete sportovní kariéru?

Moje kariéra jde tím směrem, jak si přeje život, myslím (smích). Neodmítám žádné nabídky. Minulý týden jsem zápasil na galavečeru IAF podle pravidel K1 v MMA rukavicích a měsíc na to jdu 12 kol v boxu. Takhle to mám nastavený od počátku, klidně se může stát, že dám box, přijde nabídka a další měsíc budu v kleci. Cesta je cíl a takhle mě to baví.