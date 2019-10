Návrat oslavil výhrou a šup pod narkózu na sál. Proč? Má prostě granát v ruce

Kdo nezažil, těžko se dokáže vžít do tohoto rozmanitého rozpoložení. Paleta pocitů a stavů, kde najdete vše. Radost, bolest, zklamání, pochybnosti i čekání. To vše si může ke svému jménu připsat zápasník MMA Ondřej Skalník. Po jedenatřiceti měsících se vrátil do oktagonu. Na galavečeru GCF v Příbrami slavil výhru po prvním kole, když mu soupeř Karolis Buslys vzdal. Jenže za pár minut euforii vystřídala krutá realita - tříštivá zlomenina. Týž večer musel do nemocnice, za pár dnů operace a teď ho čeká několik měsíců pauza.

Po zápase do nemocnice, to zažil Ondřej Skalník po galavečeru na GCF v Příbrami.

Skalník více než rok prožil na Novém Zélandu, když se rozhodl přerušit kariéru jako šampion dvou zahraničních organizací Aggrelin a UKFC. Po návratu se vrátil k MMA, po dvou a půl letech šel do zápasu, aby nakonec jen nakoukl a zase se vytratil z adrenalinového světa. Mžik a restart kariéry dostal trhlinu. Dal pět minut v kleci. Než bude další zápas, jeho 300 sekundový výstup bude patrně jediným za tři roky!

Jak těžký byl návrat po 31 měsících?

Bylo to určitě náročnější, než jsem čekal, trochu jsem se cítil, jako bych lezl do klece poprvé. Zkrátka jsem vůbec nevěděl, co od sebe čekat a jakou formu ve skutečnosti mám. Naštěstí se to povedlo na jedničku - silný tlak na začátku v postoji korunoval úspěšný strh a více než půl kola otloukání soupeře na zemi. Hned na začátku zápasu jsem si ale prvním pravým úderem pochroumal ruku, což televizní komentátoři ohodnotili jako "dobrou pravou," s čímž bych si dovolil teda nesouhlasit.

Je to tam, úleva a radost, návrat po 31 měsících skončil vítězně.

Tomáš Procházka

Vyhrál jste, ale zápas trval jen pět minut, potom rentgen a operace. Nejste nakonec rád, že duel skončil po prvním kole?

I přes zraněnou ruku jsem byl odhodlaný to nějak doboxovat, i když mě úder pravou rukou bolel určitě víc než soupeře. Už jsem nastupoval do druhého kola, když vidím rozhodčího signalizovat konec zápasu. Soupeř kvůli zranění lokte a roztržené hlavě nenastoupil do druhého kola. Upřímně, oddechl jsem si, protože ruka začala o pauze bolet ještě víc. Částečně je to smůla, ale hořký z toho nejsem. Pokud bych prohrál, štvalo by mě to rozhodně víc.

Kde se stala chyba, že jste odešel z klece se zlomeninou?

Částečně za to asi mohou rukavice, které mi byly malé. No a druhý důvod je, že mám prostě strašnou ránu, no! Každopádně jsem si přivodil tříštivou zlomeninu druhé záprstní kosti, takže místo bujarých oslav jsem zahájil "tour de vyšetření". Rentgen, odběry, předoperační vyšetření a šup pod narkózu na sál.

Ruka po operaci. Je v ní něco navíc.

Archiv: Ondřej Skalník

Co bude nyní následovat?

Ještě dva týdny budu mít sádru a pak chci začít s lehkým silovým tréninkem bez zátěže ruky. Třeba se konečně naučím pořádně dřepy na jedné noze. Pokud vše půjde podle plánu a zlomenina se bude dobře hojit, tak přibližně po dvou měsících bych mohl začít ruku rehabilitovat a lehce zatěžovat.

Nenapadlo vás ukončit kariéru?

Ne. Ani náhodou. Vůbec. Nikdy. Zbláznil jste se?

Ondřej Skalník skolil soupeře na tréninku a chce v tom pokračovat i na galavečeru v Příbrami.

Sport.cz

Takže, kdy plánujete návrat do oktagonu?

Předpokládám, že někdy na jaře. Březen, duben se jeví jako reálný.

Přistála po výhře od někoho nabídka, kde byste se mohl objevit?

Měl jsem zápasit v pražské Meet Factory na akci Choketopus Grappling Challenge na začátku prosince v takové menší freak show s názvem Combat jiu jitsu, což je zápas v brazilském jiu jitsu, ale na zemi jsou povolené facky. Což o to, já bych do toho šel i teď, ale s tou sádrou mě do toho organizátoři prý nepustí (smích). Rukavice pověsit na hřebík nehodlám, ale momentálně žádnou smlouvu nemám, tak uvidíme, jestli můj výkon nějakou domácí organizaci zaujal.

Na Nový Zéland si Ondřej Skalník odskočil na více než rok.

Archiv: Ondřej Skalník